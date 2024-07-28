مقتل شخصين إثر استهداف القوات الروسية مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا

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قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا، أولكسندر بروكودين، إن شخصين اثنين قُتلا إثر استهداف القوات الروسية للمدينة الواقعة جنوبي البلاد.

وأوضح بروكودين، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يوكراين فورم" ، "استهدف الجنود الروس مدنياً من سكان قرية لفوف ، وتوفي الرجل البالغ من العمر 87 عاما متأثرا بجراحه في مكان الحادث ، قبل ساعة أيضاً، استهدف الجيش الروسي منطقة كورابيلني في خيرسون ، وأصابت قذيفة مبنى شاهقاً ، وللأسف، أصيبت امرأة تبلغ من العمر 64 عاما بجروح قاتلة".

وحسب "يوكراين فورم"، قصف الجيش الروسي قرية أنتونيفكا في منطقة خيرسون، مما أدى إلى مقتل امرأة تبلغ من العمر 37 عاماً.