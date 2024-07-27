روسيا تعلن استسلام 17 عسكريا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، استسلام 17 عسكريا من القوات المسلحة الأوكرانية طوعا في مقاطعة خيرسون خلال الـ24 ساعة الماضية.



وجاء في بيان لوزارة الدفاع أوردته وكالة الأنباء (سبوتنيك): " في مقاطعة خيرسون، على الجزر الواقعة في دلتا نهر الدنيبر، استسلم 17 جنديًا من اللواء البحري المنفصل الخامس والثلاثين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية طوعًا".

ويظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع أحد الجنود الأوكرانيين وهو يتحدث عن نقص الإمدادات ومياه الشرب، وتابع البيان: " بعد أن رفضت القيادة تنفيذ عملية الإخلاء، قرر الأفراد العسكريون في القوات المسلحة الأوكرانية الاستسلام" .