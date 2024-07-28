اليوم السابع
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مصر تحذر من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة فى لبنان

الأحد، 28 يوليو 2024 03:54 م
مصر تحذر من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة فى لبنان لبنان
كتب احمد جمعة

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حذرت جمهورية مصر العربية من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها قرية "مجدل شمس" بـ الجولان السوري المُحتل، بما قد يؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة.

وتؤكد مصر على أهمية دعم لبنان وشعبه ومؤسساته وتجنيبه ويلات الحرب، كما تُناشد القوى المؤثرة في المجتمع الدولي التدخُل الفوري لتجنيب شعوب المنطقة المزيد من التبعات الكارثية لاتساع رقعة الصراع، والتي قد تُشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

كما تُجدد مصر التحذير من مخاطر استمرار إسرائيل في حربها ضد قطاع غزة، مُطالبةً بضرورة التوصل لـ وقف فوري وشامل لإطلاق النار يُنهي المُعاناة الإنسانية في قطاع غزة في أسرع وقت، وتمكين المجتمع الدولي من احتواء تداعيات الأزمة السلبية على الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة.







لبنان

إسرائيل

الجولان

قطاع غزة

الاحتلال الاسرائيلي

غزة




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