صحة غزة: 66 شهيدا و241 إصابة جراء مجازر إسرائيل بالقطاع خلال الـ24 ساعة الماضية

أ ش أ

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر في القطاع، وصل جرائها إلى المستشفيات 66 شهيدًا، و241 إصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والمستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 39,324 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 90,830 مُصابًا.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأعداد لا تتضمن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرق، إذ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.