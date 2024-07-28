فرنسا تدين الهجوم على مجدل شمس بالجولان السورى المحتل

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أدانت فرنسا، الهجوم الذي استهدف مجدل شمس أكبر القرى الدرزية في مرتفعات الجولان السوري المحتل.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن باريس قدمت تعازيها إلى عائلات الضحايا الذين سقطوا ومن بينهم العديد من القصر، كما تعرب عن تضامنها مع المصابين.. مؤكدا أن بلاده تدعو إلى بذل كل ما يمكن عمله لتجنب أي تصعيد عسكري جديد، وستواصل العمل مع الأطراف لتحقيق هذا الهدف.

كما أوصت فرنسا مجددا بعدم سفر الفرنسيين إلى لبنان أو إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية.



وقد أعلنت أجهزة الإسعاف الإسرائيلية، أمس السبت، أن 12 شخصا قتلوا وأصيب 34 آخرون في قصف صاروخي على الجولان المحتل بشمال إسرائيل، فيما اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بتنفيذه.



وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قصف الجولان هو الأكثر دموية على مدنيين إسرائيليين منذ هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل.