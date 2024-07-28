مصرع شخصين جراء الأمطار الغزيرة بشمال شرق اليابان

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أكدت السلطات اليابانية مصرع شخصين وفقدان اثنين آخرين بسبب هطول غزير للأمطار على منطقة "توهوكو" بشمال شرق البلاد والذي من المتوقع أن يستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وقال مسئولون بوكالة الأرصاد الجوية اليابانية - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)- إن هطول المزيد من الأمطار، ولو بكميات قليلة، على محافظتي "ياماجاتا" و"أكيتا" في "توهوكو" سيفاقم مخاطر وقوع كوارث هناك، داعين المواطنين إلى توخي الحذر من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وفيضان الأنهار.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت بمعدلات غير مسبوقة خلال الأيام القليلة الماضية في منطقة "توهوكو" في فيضان عدة أنهار، من بينها نهر "موجامي" بمحافظة "ياماجاتا"، كما أدت إلى وقوع انزلاقات أرضية وفيضانات غمرت الكثير من المناطق؛ ما أثر على حركة النقل وأجبر مئات السكان على النزوح.