video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 12:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا أمطار اليابان إلى 66 قتيلا

الأحد، 08 يوليه 2018 11:18 ص
صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا أمطار اليابان إلى 66 قتيلا أمطار فى اليابان
(رويترز)
إضافة تعليق

 تسببت الأمطار الغزيرة غير المسبوقة باليابان فى وفاة 66 شخصا على الأقل ومحاصرة نحو ألف فى مدينة كوراشيكى فى غرب البلاد من بينهم نحو مئة فى مستشفى فيما لجأ المنقذون لطائرات الهليكوبتر والقوارب بعد أن فاضت أنهار على ضفافها.

وشهدت كوراشيكى التى يسكنها ما يقرب من 500 ألف نسمة أسوأ معدلات للأمطار التى هطلت على بعض مناطق غرب اليابان بأكثر ثلاث مرات من المعدل المعتاد خلال شهر يوليو.

وأظهرت لقطات تلفزيونية ما بدا أنهم مرضى وموظفون وهم ينتظرون الإنقاذ فى شرفة مستشفى مابى ميموريـال فيما طفت الكثير من السيارات فى مياه موحلة وأنقذت طائرة هليكوبتر شخصا من مبنى لرعاية المسنين.

وذكرت تقارير إعلامية ووكالة مكافحة الحرائق والكوارث إن العدد الإجمالى للقتلى ارتفع إلى 66 على الأقل، اليوم الأحد، بعد أن كان 49 خلال الليل كما أجبرت مياه الفيضانات عدة ملايين على ترك منازلهم.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون (إن.إتش.كيه) إن هناك 60 آخرين مفقودون فيما ينتظر هطول المزيد من الأمطار على بعض المناطق ليوم آخر على الأقل.

 

أمطار اليابان
أمطار اليابان

 

جانب من الأمطار
جانب من الأمطار

 

جانب من أمطار اليابان
جانب من أمطار اليابان

 

سيول فى اليابان
سيول فى اليابان

 

فيضان
فيضان

 

محاولات إنقاذ السكان فى اليابان
محاولات إنقاذ السكان فى اليابان

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. ارتفاع ضحايا الفيضانات فى اليابان إلى 64 شخصا.. وإجلاء الملايين

صور العالم هذا المساء.. الأمطار تقتل 50 شخصا فى اليابان.. تفجيرات إرهابية تهز العاصمة الصومالية..القوات السورية تنتشر على معبر نصيب الحدودى مع الأردن.. ومظاهرات ببروكسل احتجاجا على زيارة ترامب المرتقبة لبلجيكا

أمطار اليابان

اليابان

اخبار اليابان

فيضان اليابان

اخبار العالم




لا تفوتك
وزير إسرائيلى يقتحم المسجد الأقصى على رأس مجموعة من المستوطنين

وزير إسرائيلى يقتحم المسجد الأقصى على رأس مجموعة من المستوطنين

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

صور.. الزراعة تواصل تنمية "حلايب وشلاتين".. حزمة مشروعات بـ"وادى حوضين".. تجهيز 68 صوبة وتركيب 15 مظلة انتظار.. إنشاء مزرعة سمكية ومحطة طاقة شمسية .. والمورينجا للتسميد والعلف الحيوانى

صور.. الزراعة تواصل تنمية "حلايب وشلاتين".. حزمة مشروعات بـ"وادى حوضين".. تجهيز 68 صوبة وتركيب 15 مظلة انتظار.. إنشاء مزرعة سمكية ومحطة طاقة شمسية .. والمورينجا للتسميد والعلف الحيوانى

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

ماتخليش السباحة تأثر عليها.. اعرفى إزاى تحافظى على قوة ضوافرك فى المصيف

ماتخليش السباحة تأثر عليها.. اعرفى إزاى تحافظى على قوة ضوافرك فى المصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة