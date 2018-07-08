صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا أمطار اليابان إلى 66 قتيلا

(رويترز)

تسببت الأمطار الغزيرة غير المسبوقة باليابان فى وفاة 66 شخصا على الأقل ومحاصرة نحو ألف فى مدينة كوراشيكى فى غرب البلاد من بينهم نحو مئة فى مستشفى فيما لجأ المنقذون لطائرات الهليكوبتر والقوارب بعد أن فاضت أنهار على ضفافها.

وشهدت كوراشيكى التى يسكنها ما يقرب من 500 ألف نسمة أسوأ معدلات للأمطار التى هطلت على بعض مناطق غرب اليابان بأكثر ثلاث مرات من المعدل المعتاد خلال شهر يوليو.

وأظهرت لقطات تلفزيونية ما بدا أنهم مرضى وموظفون وهم ينتظرون الإنقاذ فى شرفة مستشفى مابى ميموريـال فيما طفت الكثير من السيارات فى مياه موحلة وأنقذت طائرة هليكوبتر شخصا من مبنى لرعاية المسنين.

وذكرت تقارير إعلامية ووكالة مكافحة الحرائق والكوارث إن العدد الإجمالى للقتلى ارتفع إلى 66 على الأقل، اليوم الأحد، بعد أن كان 49 خلال الليل كما أجبرت مياه الفيضانات عدة ملايين على ترك منازلهم.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون (إن.إتش.كيه) إن هناك 60 آخرين مفقودون فيما ينتظر هطول المزيد من الأمطار على بعض المناطق ليوم آخر على الأقل.



أمطار اليابان



جانب من الأمطار



جانب من أمطار اليابان



سيول فى اليابان



فيضان