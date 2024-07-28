محافظ سوهاج يبحث دعم الاستثمار فى اجتماع المجلس الاقتصادى

سوهاج عمرو خلف

ترأس اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، وأعضاء المجلس الاقتصادي، وممثلي المستثمرين، والمجتمع المدني، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

ورحب محافظ سوهاج بجميع الحضور، مؤكدا أهمية دور المجلس بالتعاون مع المحافظة والجهاز التنفيذي في وضع الرؤى والخطط الاقتصادية للمحافظة، والعمل على دعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتذليل أية معوقات، مشيرا إلى توجهات القيادة السياسية، والدولة نحو دعم قطاع الصناعة، والاستثمار، موجها بضرورة الإعداد والتجهيز الجيد لمعرض "صنع في سوهاج"، والذي سيتم تنظيمه خلال الأيام القادمة، على أن تقوم كل منطقة صناعية بعرض منتجاتها من خلاله .

ومن جانبه استعرض الدكتور أحمد عزيز أهم مخرجات لجنة الاستثمار بالمحافظة، ومنها فرص استثمارية جاهزة " إنشاء مجمع تجاري خدمي ترفيهي بموقع سينما أوبرا بمدينة سوهاج، وحق استغلال مساحة 149 فدان بمنطقة غرب جرجا " كمزارع دواجن، وحق استغلال المشروعات الانتاجية بالمحافظة، وهناك مشروعات جاهزة للطرح وهي " محطة إنتاج البيض بالعيساوية شرق، ومحطة إنتاج الألبان واللحوم بالديابات، وتسمين الدواجن بالأحايوة شرق" بأخميم، بالإضافة إلى إنشاء فندق سياحي بموقع استراحة المحافظة لكبار الزوار بمدينة ناصر، واستغلال المحلات أسفل الكورنيش الغربي، وحق استغلال المساحات الشاغرة بجزيرة قرامان بمساحة 125 فدانا".

وأكد المحافظ أن استثمار أصول ومشروعات المحافظة سيكون بنظام المشاركة، فهي ليست ملكا للجيل الحالي بل ملكا للأجيال القادمة، موجها بتذليل كافة الإجراءات التي تعطي دفعة للاستثمار بما لا يخالف القانون، كما كلف مسئولي حي شرق سوهاج باستصدار قرار إزالة لمبنى سينما "أوبرا" القديم.

وقرر محافظ سوهاج تشكيل لجنة تضم كل من " المستشار العلمي للمحافظة، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس حي الكوثر"؛ لتختص بوضع تصور نهائي لترفيق محلات الكورنيش الغربي خلال شهرين، على أن يتم عرض تقرير اللجنة على السيد المحافظ خلال أسبوع".

ووجه المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بحصر أية أصول غير مستغله، حتى يمكن استغلالها، وطرحها كفرص استثمارية، مشيرا إلى أن هناك زيارات ميدانية تفقدية للمناطق الصناعية بنطاق المحافظة، والتي بدأها بالفعل بزيارة للمنطقة الصناعية بغرب جرجا، وسيتم زيارة باقي المناطق خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى عقد اجتماع مكبر مع المستثمرين عقب الانتهاء من الزيارة؛ وذلك لمناقشة وحل جميع المشاكل التي تعوق الاستثمار.