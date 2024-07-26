محافظ سوهاج يتفقد عددا من الميادين وانتظام سير العمل بمحطات الوقود

سوهاج عمرو خلف

تفقد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، فى جولة ميدانية، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، انتظام سير العمل بمحطات الوقود، وتفقد عددا من الشوارع والميادين للوقوف على مستويات النظافة ورفع الإشغالات، ومدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

واستهل المحافظ جولته بتفقد محطة وقود "مصر للبترول" بشارع أخميم/سوهاج بنطاق مركز أخميم، ومحطة وقود "عرام" بمنطقة العارف بنطاق حى غرب سوهاج وذلك لمتابعة انتظام سير العمل بتلك المحطات، وتوافر المواد البترولية، وعدم وجود أية معوقات، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار اعتباراً من الخميس الموافق 25 يوليو 2024.



تضمنت جولة المحافظ، مساء اليوم، كذلك تفقد عدد من المحال التجارية بشارع أخميم/سوهاج، وميدان العارف بالله، ومنطقة القيسارية، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية، وثبات الأسعار، حيث وجه رئيس حى غرب برفع مستوى النظافة بالمنطقة، ورفع الاشغالات، وإلزام أصحاب المحال بخطوط التنظيم وعدم التعدى على حرم الطريق، موجها برفع كفاءة ساحة مسجد العارف بالله واستغلالها كمتنفس للأهالي وإقامة معرض دائم بها لتوفير المنتجات المختلفة من ملابس، ومستلزمات دراسية، وكتب، وسلع غذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.



والتقى المحافظ خلال جولته عددا من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بما يحدث بشوارع المحافظة من انضباط ورفع مستويات النظافة والتجميل، مطالبين باستمرار تلك الحملات، واستمع المحافظ إلى طلبات المواطنين وارائهم، موجها بتنفيذ فوري لبعض الطلبات ودراسة بعض الطلبات الأخرى، مؤكدا على أهمية التواصل مع المواطنين، ومعرفة متطلباتهم، والعمل على تلبيتها .

