كيف ساعدت التدريبات الرياضية سيلين ديون في إدارة متلازمة الشخص المتصلب؟

كتبت فاطمة خليل

قدمت سيلين ديون أول عرض لها في أولمبياد باريس 2024 بعد تشخيص إصابتها بمتلازمة الشخص المتصلب في ديسمبر 2022، وهو اضطراب عصبي مناعي ذاتي نادر يصيب أقل من 5000 شخص في الولايات المتحدة يُعرف هذا الاضطراب بأنه يسبب تصلب العضلات وتشنجات مؤلمة، ولا يوجد علاج لهذه الحالة ولكن يمكن إدارتها بالأدوية والعلاجات، وفي مقطع فيديو على انستجرام قبل عامين ونصف، كشفت ديون عن تشخيصها وأعلنت أنها ستؤجل جولتها لعام 2023 للتركيز على صحتها ولكن ما هي متلازمة الشخص المتيبس وكيف ساعدت التدريبات الرياضيةوالعلاج الطبيعي سيلين ديون على ادارة اعراض مرضها؟.. هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية بحسب موقع تايمز ناو.

ما متلازمة الشخص المتيبس؟

متلازمة الشخص المتيبس (SPS) هي اضطراب عصبي نادر وتقدمي يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، مما يؤدي إلى تصلب عضلي شديد وتشنجات مؤلمة. متلازمة الشخص المتيبس هو مرض مناعي ذاتي، حيث يهاجم الجهاز المناعي للجسم أنسجته عن طريق الخطأ. في حالة متلازمة الشخص المتصلب، يستهدف الجهاز المناعي الجهاز العصبي المركزي، وخاصة النخاع الشوكي والدماغ، مما يعطل وظيفة العضلات الطبيعية.

لقد وجد الباحثون أن العديد من الأفراد المصابين بمتلازمة الشخص المتصلب لديهم مستويات مرتفعة من الأجسام المضادة ضد إنزيم حمض الجلوتاميك ديكاربوكسيلاز (GAD)، وهو إنزيم يشارك في تخليق الناقل العصبي حمض جاما أمينوبوتيريك (GABA).

يعد حمض جاما أمينوبوتيريك أمرًا بالغ الأهمية في تنظيم قوة العضلات ومنع الانقباض العضلي المفرط. عندما تتداخل أجسام مضادة لـ GAD مع إنتاج حمض جاما أمينوبوتيريك، فقد يؤدي ذلك إلى تصلب العضلات وتشنجاتها، وهي سمة مميزة لمتلازمة الشخص المتصلب.



تشمل المحفزات المحتملة الأخرى لمتلازمة الشخص المتصلب العوامل الوراثية والارتباطات بأمراض المناعة الذاتية الأخرى مثل مرض السكري من النوع الأول والتهاب الغدة الدرقية وفقر الدم الخبيث.

أعراض متلازمة الشخص المتصلب

يمكن أن تختلف أعراض متلازمة الشخص المتصلب بشكل كبير بين الأفراد، ولكنها تشمل عادةً:

- تصلب العضلات

تصلب العضلات المستمر والشديد، وخاصة في الجذع والأطراف، هو السمة المميزة لمتلازمة الشخص المتصلب.

- تشنجات العضلات

تشنجات عضلية مفاجئة ومؤلمة أو ارتعاشات، غالبًا ما تحدث بسبب الإجهاد أو الحركات المفاجئة أو المحفزات الخارجية مثل الضوضاء العالية.

- تشوهات الوضع

بمرور الوقت، يمكن أن تتسبب تصلب العضلات والتشنجات في حدوث أوضاع غير طبيعية، مثل انحناء الظهر أو عدم القدرة على الانحناء.

- ضعف الحركة

صعوبة المشي أو الحركة، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في جودة الحياة.

- الألم

الألم المزمن الناتج عن تصلب العضلات والتشنجات.

- في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤثر على العضلات المسؤولة عن التنفس والبلع، مما يشكل مخاطر صحية خطيرة.

- علاج متلازمة الشخص المتصلب

على الرغم من عدم وجود علاج لمتلازمة الشخص المتصلب، إلا أن العديد من خيارات العلاج يمكن أن تساعد في إدارة أعراضها وتحسين نوعية الحياة للمصابين بها:

- البنزوديازيبينات

- يمكن أن تساعد الأدوية في استرخاء العضلات وتقليل التشنجات.

- مرخٍ للعضلات يمكن أن يكون فعالاً في تقليل التصلب.

- العلاج المناعي: يمكن أن تساعد العلاجات مثل الجلوبلوبين المناعي الوريدي (IVIG) أو البلازما في تقليل هجوم الجهاز المناعي على الجهاز العصبي.

- مضادات الاختلاج: قد تساعد الأدوية مثل جابابنتين أو بريجابالين في تخفيف تشنجات العضلات والألم.

العلاج الطبيعي والتدريبات الرياضية

يمكن أن يساعد العلاج الطبيعي المنتظم في الحفاظ على مرونة العضلات وتحسين الحركة ومنع تقلصات المفاصل. تمارين التمدد والتقوية المصممة خصيصًا.