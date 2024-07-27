سيلين ديون تعود للظهور بحفل الأولمبياد.. اعرف أعراض متلازمة الشخص المتصلب

كتبت فاطمة خليل

استطاعت النجمة العالمية سيلين ديون، أن تبهر الملايين من الأشخاص حول العالم، بغنائها في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية المقامة في باريس، وأعربت عن فخرها بأداء أغنية "أنشودة الحب" أمس الجمعة، وتحكمت "ديون" في أعراض مرضها "متلازمة الشخص المتيبس".

وتعاني سيلين ديون من أعراض متلازمة الشخص المتيبس أو المتصلب منذ 17 عامًا، وهو من أمراض المناعة الذاتية والعصبية، والتي تسبب تصلب العضلات وتشنجات مؤلمة.

وبحسب موقع "yalemedicine" فإن متلازمة الشخص المتصلب هي اضطراب مناعي ذاتي وعصبي يمكن أن يجعل عضلات الجذع والأطراف تشعر بالتصلب والتشنجات.

لا يزال سبب هذا المرض النادر للغاية غير معروف، لكن الباحثين يشتبهون في أنه قد يكون نتيجة لرد فعل مناعي ذاتي حيث يهاجم الجسم الخلايا العصبية في الجهاز العصبي المركزي التي تتحكم في حركة العضلات.

ويمكن أن تتراوح أعراض الأشخاص المصابين بمتلازمة الشخص المتصلب من الخفيفة إلى الشديدة.

ما الأعراض المرتبطة بمتلازمة الشخص المتصلب؟

الأعراض الرئيسية لمتلازمة الشخص المتصلب هي تصلب العضلات في الجذع والأطراف، إلى جانب نوبات من التشنجات العضلية العنيفة.



يمكن أن تحدث هذه الأعراض نتيجة لمحفزات بيئية (مثل الأصوات العالية) أو الإجهاد العاطفي.



يمكن أن تكون تشنجات العضلات شديدة لدرجة أنها تتسبب في سقوط الشخص على الأرض تسترخي العضلات تدريجيًا بعد زوال المحفز.



يمكن أن تؤدي هذه الأعراض إلى صعوبة في المشي، وبمرور الوقت، إلى إعاقة أكبر.



الأشخاص المصابون بمتلازمة الشخص المتصلب هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بأعراض الاكتئاب والقلق. ويرجع هذا جزئيًا إلى عدم القدرة على التنبؤ بالمرض.



يبدأ معظم الأشخاص في الشعور بالأعراض بين سن 30 و60 عامًا.