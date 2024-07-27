بعد اختيار سيلين ديون لحفل الأولمبياد.. طرق علاج دوائية وتكميلية لمتلازمة الشخص المتصلب

كتبت مروة محمود الياس

اختيرت سيلين ديون المغنية الشهيرة لإحياء حفل افتتاحية الأولمبياد بباريس، ومن المعروف أنها تعاني منذ فترة من متلازمة الشخص المتصلب، تلك المتلازمة التي يعاني منها بعض الأشخاص وتسبب لهم أعراضًا مرضية شديدة ويصبح علاجها أمر يحتاج لوقت طويل وخطوات كثيرة.

وفقًا لتقرير نشر في موقع جوني هوبكنز ماديسن الطبي المعني بالصحة العامة والامراض، فإن أهم علامات وأعراض هذه المتلازمة، تلك التي تتمثل في آلام مزمنة في الجسم يعاني منها المريض، وتدريجيًا يعاني من صعوبات في الحركة وصعوبات وتصلبات في العضلات وتشنجات شديدة قد تؤدي به إلى الإصابات والكدمات، كذلك يتأثر صدره كثيرًا ما يسبب ضيقًا في التنفس، وقد يعاني من انحناء وتغيرات في شكل الجسم ومنحنياته.

أما عن علاج متلازمة الشخص المتصلب فلا يوجد لها علاج نهائي وفعال إلا أن هناك الكثير من العلاجات الدوائية والعلاجات الطبيعية المساعدة التي تعزز من تقليل حدة الأعراض المؤلمة والمزعجة لها.

في بعض العلاجات الطبيعية والتكميلية مثل تحفيز العصب من خلال بعض التقنيات الكهربائية، أو العلاج بالتمدد لدى بعض الحالات، كذلك العلاج بالتدفئة للبعض الاخر، كلها نوعيات من العلاجات التي تخفف من آلام الشخص المتصلب.

كذلك تعد ممارسة اليوجا والعلاج المائي في درجة حرارة مياة جيده ودافئة مناسبة للجسم أمر في غاية الأهمية لهؤلاء المرضى، كذلك التدليك يعد من أهم التقنيات التي تساعد المرضى به تلك المتلازمة.

هناك الكثير من الأدوية العلاجية لمرضى متلازمة الشخص المتصلب، تلك المتلازمة التي تعد أحد المشكلات المناعية الذاتية والتي تؤثر على المناعة بشكل عام وعلى الجوانب العصبية والبصرية والحركية، ومن بين هذه الادوية تلك الأدوية المرخية للعضلات التي يستخدمها الأطباء لتعزيز حركة وتقليل تشنجات المرضى بتلك المتلازمة.

فضلاً عن الأدوية التي تستهدف تقوية الجهاز المناعي وتقليل حدة مهاجمة الجهاز المناعي للجسم عن طريق الحقن وغيرها من الأدوية الأخرى

بعض أدوية التشنج العضلي وعلاج مشكلات الأعصاب أيضا تدخل في خطة علاج هؤلاء المرضى.