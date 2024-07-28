شمال سيناء تفتح أبوابها للمستثمرين.. فرص متميزة وتسهيلات غير مسبوقة

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء، عن توفير فرص استثمارية متعددة ومتنوعة في إطار الجهود المبذولة لتحفيز الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين.

وأعدت المحافظة دليلاً شاملاً للاستثمار، يوضح الإجراءات والمستندات المطلوبة لتنفيذ المشروعات، يتضمن الدليل معلومات تفصيلية حول كيفية متابعة تنفيذ المشروعات والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين أثناء الإنشاء والتشغيل.

كما يهدف الدليل إلى التعرف على احتياجات المستثمرين والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتلبية هذه الاحتياجات، بما في ذلك البنوك والصندوق الاجتماعي ومراكز تيسير الأعمال.

توضح بيانات محافظة شمال سيناء، أنه توفر المحافظة للمستثمرين الراغبين دراسات جدوى أولية لبعض المشروعات، إلى جانب تقديم الدعم الفني اللازم.

تشمل هذه الخدمات توفير البيانات والمعلومات الضرورية لإعداد دراسات الجدوى، وإعداد قائمة بالفرص الاستثمارية الواعدة في المحافظة، كما تهدف هذه الجهود إلى تبسيط الإجراءات وتوفير الثقة بين المستثمر وأجهزة المحافظة.

تعقد المحافظة لقاءات دورية مع المستثمرين لعرض فرص الاستثمار المتاحة، وتنسق مع جهات الاستثمار المختلفة مثل الهيئة العامة للاستثمار، الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، والهيئة العامة للتنمية السياحية والصناعية، وجهات الاختصاص وجهاز شئون البيئة، والهيئة العامة للثروة السمكية، ووزارة الزراعة.

يتيح مكتب الاستثمار بالمحافظة ملفاً كاملاً عن المشروع الذي يرغب المستثمر في إقامته، شاملاً البيانات والقرارات والالتزامات المطلوبة. ويتم التنسيق مع إدارات التخطيط العمراني وأملاك الدولة ومديرية المساحة والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء بشأن مواقع الأراضي المخصصة للاستثمار. كما يتولى المكتب متابعة تنفيذ أعمال المرافق بالمناطق الصناعية.

تُقدم طلبات الاستثمار مستوفاة وفق النماذج المعدة لذلك، وتعرض على اللجنة الدائمة للاستثمار لدراستها وإبداء الرأي. يتابع المكتب تنفيذ الأعمال على موقع المشروع بصفة دورية، ويبحث عن الحلول المناسبة للمشروعات المتعثرة لإعادة تشغيلها. يتم تلقي شكاوى المستثمرين والاتصال بالجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة.

تتطلب الموافقات اللازمة للاستثمار التقدم بطلب إقامة المشروع وفق نموذج محدد. تتولى اللجنة الدائمة للاستثمار، المشكلة بقرار من المحافظ، الموافقة على جميع المشروعات. تشمل الموافقات الأخرى موافقة مجلس إدارة المناطق الصناعية للمشروعات داخل المناطق الصناعية، وموافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وجهات الاختصاص للمشروعات خارج المناطق الصناعية وكردونات المدن، وموافقة هيئة التنمية السياحية للمشروعات السياحية، وهيئة التنمية الصناعية للمشروعات الصناعية.

أتاحت المحافظة خدمة الردود والاستعلام للمستثمرين من خلال مكتب خدمة المستثمرين، الذي يمكن التواصل معه عبر تلفاكس: 3322451 /068.

وحددت محافظة شمال سيناء 9 مشروعات تمثل فرصاً استثمارية جاهزة لاستقبال المستثمرين وأصحاب المشروعات من الشباب والرواد. تتضمن هذه المشروعات إقامة مشروعات خدمية سياحية وترفيهية، ومشروعات إنتاج داجني وتصنيع أعلاف، ومشروعات تقديم خدمات على الطرق السريعة ومسارات العبور الرئيسية، بالإضافة إلى مشروعات الإنتاج الصناعي المتنوعة.

وقدمت محافظة شمال سيناء مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في مناطق ومدن الحسنة، نخل، العريش، وبئر العبد. وفقاً لبيانات المحافظة، تشمل هذه الفرص مشروعات استراتيجية تتميز بمواقعها المتميزة وإمكاناتها التنموية الكبيرة.

تتضمن هذه الفرص إنشاء مركز حضاري تجاري استثماري بموقع استراتيجي على ساحل البحر المتوسط في أرض قضاء مسورة بالعريش، والموقع يتوسط طريقي الحركة الرئيسية بالعريش، الطريق الدولي الساحلي وطريق الشاطئ داخل كردون مدينة العريش.

ومركز ترفيهي خدمي تجاري عالمي داخل كردون مدينة العريش، بمنطقة المساعيد، بموقع مميز بين ساحل البحر والطريق الدولي. يهدف المشروع إلى تعزيز الخدمات الترفيهية والتجارية في المدينة.

وتُخصص منطقة في كردون مدينة نخل بوسط سيناء لإنشاء مركز لوجستي على مسار الطريق الدولي "السويس - نخل - نويبع". يمتد المشروع على مساحة 500 فدان ويشمل مخازن، ثلاجات، استراحات، وورش إصلاح سيارات، لخدمة أكثر من 2000 شاحنة تعبر المنطقة شهرياً.

ويُقترح إنشاء محطة لتعبئة أسطوانات الغاز على مساحة 20 ألف م2 داخل حدود المنطقة الصناعية. تهدف المحطة إلى تلبية احتياجات المنطقة والتجمعات التنموية والصناعات الثقيلة، بسعة تخزينية تصل إلى 40 طناً.

وتُخصص مساحة 500 فدان في منطقة جعل وأم الرويسات ببئر العبد لإنشاء مجمع إنتاج داجني متكامل. يشتمل المجمع على محطات أمهات تسمين، معامل تفريخ، محطات بداري تسمين، مجزر آلي، ومصنع أعلاف، لتلبية احتياجات المنطقة من الإنتاج الداجني.

وتم تخصيص عدة مواقع في وسط سيناء لإنشاء مجمعات إنتاج داجني متكاملة تشمل محطات بداري تسمين، مجازر آلية، ومصانع أعلاف: بمنطقة وادي حريضين - السر والقوارير بنطاق مركز الحسنة (500 فدان)، و بمنطقة أبو عويقيلة - السر والقوارير بنطاق مركز الحسنة (500 فدان)، و بمنطقة نخل بوسط سيناء.

كما أن المنطقة الصناعية بمدينة بئر العبد، تحتوي المنطقة الصناعية بمدينة بئر العبد على 96 قطعة جاهزة للاستغلال بمساحات تتراوح بين 2000 إلى 6000 م2. تشمل الصناعات المتاحة مجالات متعددة مثل الصناعات الغذائية، الخشبية، الكيماوية، وإنتاج مواد البناء.

تُظهر هذه الفرص الاستثمارية التزام محافظة شمال سيناء بتعزيز البيئة الاستثمارية وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة في المنطقة.