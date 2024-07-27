حملات نظافة وصيانة شاملة للطرق في مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أطلق مركز الحسنة بوسط سيناء حملة نظافة موسعة شملت مدينة الحسنة والقرى التابعة لها، منها قريتي بغداد والجفجافة.

ووفقًا لتكليفات وزارة التنمية المحلية، تهدف هذه الحملات إلى تكثيف عمليات النظافة ورفع القمامة والمخلفات بشكل مستمر لمكافحة انتشار الفيروسات والأمراض المعدية.

صرح مرزق رزيق سالم، رئيس مركز ومدينة الحسنة، أن الحملة تمكنت من رفع وإزالة حوالي 6 أطنان من المخلفات في قرية بغداد، حيث تم تنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية وأمام المحلات التجارية. وفي قرية الجفجافة، تم رفع وإزالة كمية هائلة من القمامة والمخلفات الصلبة من الشوارع الرئيسية ومحيط ميدان الجفجافة الرئيسي، مع استمرار الأعمال حتى يتم تنظيف جميع أحياء وشوارع القرية بالكامل.

تأتي هذه الجهود ضمن مبادرات رئاسة مركز ومدينة الحسنة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا السياق، تستمر عمليات استكشاف شبكة الطرق التابعة للمركز والمدينة وصيانتها بانتظام لمنع حدوث أي أزمات على الطرق المؤدية من وإلى مركز الحسنة.

وقامت إدارة الحملة الميكانيكية بدفع اللودر والمعدات اللازمة لإعادة فتح طريق الحسنة/القصيمة، الذي أغلقته الرمال المتحركة نتيجة للتغيرات البيئية والمناخية وسرعة حركة الرياح، وتم تمشيط الطريق بالكامل ورفع كميات الرمال المتجمعة عليه، مما أعاد الحركة المرورية إلى طبيعتها وأمنها حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأكد مرزق رزيق سالم أن المتابعة الميدانية لجميع القطاعات مستمرة لرصد أي معوقات أمام وصول الخدمة للمواطنين في القرى والتجمعات التابعة. وأشار إلى أن مجلس المدينة يتلقى شكاوى المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي أو من خلال اللقاءات المباشرة، ويعمل على حلها بفعالية.

وفي سياق متصل، أوضح سالم أنه بالتنسيق مع شركة كهرباء الحسنة، يواصل فريق الصيانة لهندسة كهرباء الحسنة أعمال الصيانة في قرى المركز والمدينة. تشمل هذه الأعمال إحلال وتجديد الأسلاك المتهالكة، إزالة الوصلات غير المؤمنة والعشوائية، وإصلاح الأعطال لضمان توفير خدمات الكهرباء بشكل مستمر وآمن.



حملة نظافة موسعة شملت مدينة الحسنة والقرى التابعة لها (2)



حملة نظافة موسعة شملت مدينة الحسنة والقرى التابعة لها (3)