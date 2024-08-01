اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 أغسطس 2024 01:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024 على اليوم السابع الأسبوع المقبل

الخميس، 01 أغسطس 2024 12:26 م
نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024 على اليوم السابع الأسبوع المقبل طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2024، الأسبوع المقبل عقب إعلانها واعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، حيث يتاح للطالب الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2024 عبر الموقع الرسمى لليوم السابع برقم الجلوس ويظهر للطالب درجاته الكلية فى نتيجة الثانوية العامة والنسبة المئوية ودرجاته فى المواد ومواد الرسوب أو الدور الثاني، حيث تعلن تفصيليا للطلاب عبر موقع اليوم السابع.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤشرات نسب النجاح فى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة فى مواد الأحياء وعلم النفس والاجتماع.

وأوضحت الوزارة أن نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 91% في حين تخطت مؤشرات النجاح في مادة علم النفس والاجتماع نسبة 92%.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم حرصها على اطلاع أبنائها الطلاب على كافة مستجدات مؤشرات النجاح في مختلف مواد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، مع استمرار اجراءات التصحيح ورصد الدرجات.

وتهيب وزارة التربية والتعليم كافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما يتم نشره، مؤكدة أنه لا صحة تماما لما تردد عن اعتماد النتيجة أو الإعلان عنها يوم السبت المقبل.

وتشدد الوزارة على أنه سيتم تحديد موعد إعلان النتيجة فور انتهاء كافة اجراءات التصحيح ورصد الدرجات وتطبيق درجات الرأفة.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نسب النجاح فى 7 مواد بنتيجة الثانوية العامة 2024 وجاءت نسب النجاح كالتالى:

- نسبة النجاح فى مادة الكيمياء للثانوية العامة 2024 وصلت لأكثر من 92%.
- نسبة النجاح فى مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2024 أكثر من 92%.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 96.25%؜.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95 %؜ فأكثر من الدرجة الكلية 51943 طالبًا وطالبة بنسبة 7.57% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 686616 طالبًا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة التاريخ بلغت 96.43%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 2618 طالبًا وطالبة بنسبة 1.39% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 188851 طالبًا وطالبة.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، 96.62%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبا وطالبة بنسبة 0.95 % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبا وطالبة بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2024، 94.21%

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبا وطالبة بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبا وطالبة.







نتيجة الثانوية العامة 2024

موعد نتيجة الثانوية العامة 2024

موعد نتيجة الثانوية العامة

ظهور نتيجة الثانوية العامة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

تنسيق الثانوية العامة 2024

تنسيق

نتيجة الثانوية العامة بالاسم

نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

نتيجه الثانويه العامه 2024

نتيجه الثانويه العامه

ميعاد نتيجة الثانوية

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 اليوم السابع

طريقة حساب المجموع بالنسبة المئوية بنتيجة الثانوية العامة 2024

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024

اليوم السابع يحصل على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024

نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع الأسبوع المقبل

نسبة النجاح فى مادة علم النفس والاجتماع للثانوية 2024

نسبة النجاح فى مادة الأحياء للثانوية العامة 2024



الموضوعات المتعلقة

"اليوم السابع" ينشر نتيجة الثانوية العامة 2024 عقب اعتمادها

الخميس، 01 أغسطس 2024 11:08 ص

وزارة التعليم: المعلومات المنشورة حول نتيجة الثانوية العامة غير دقيقة

الأربعاء، 31 يوليو 2024 01:58 م

نتيجة الثانوية العامة 2024..مراجعة وتجميع درجات بدقة لحصول كل طالب على حقه

الأربعاء، 31 يوليو 2024 10:57 ص

وزارة التعليم تعلن مؤشرات النجاح فى امتحانات الثانوية العامة 2024.. 96.25% نسبة النجاح فى اللغة الأجنبية الأولى و 51943 طالبا حصلوا على نسبة 95%.. نسبة النجاح فى التاريخ 96.43% والحاصلون على 95% فأكثر 1.39%

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 02:30 م

مصادر: الانتهاء من تصحيح 7 مواد وترقبوا نتيجة الثانوية العامة

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 04:00 ص

مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة