جامعة الفيوم تنظم "معسكر إعداد القادة على مستوى الكليات"

الفيوم رباب الجالى

نظمت جامعة الفيوم "معسكر إعداد القادة على مستوى كليات الجامعة" يوليو 2024، وذلك خلال الفترة من 27/7/2024 وحتى 30/7/2024، بدأت صباح اليوم الأحد الموافق فعاليات "معسكر إعداد القادة" بطابور العرض للكليات المشاركة وتحية العلم، ثم حضور أولى فعاليات برنامج المعسكر والذي تضمن ندوة تحت عنوان "الشباب والتغيير" حاضر خلالها الدكتور محمد عبدالمنعم ندا أستاذ إدارة الأزمات والمحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية، وبحضور الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية، ولمياء كساب القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

صرح الدكتورور محمد فاروق الخبيري، أن أهداف المعسكر تأتي لزيادة الوعي لدى الطلاب بأهمية الحوار الوطني ولتزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة لبناء شخصيات قيادية تسهم في تطوير المجتمع، من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات والمسابقات الفنية والثقافية والرياضية والندوات التثقيفية.

وأضاف أن المعسكر فرصة لتعزيز التواصل والتعاون بين الطلاب من مختلف الكليات، ويسهم في تطوير قادة يحملون قيمًا إيجابية وروح الانتماء لجامعتهم ومجتمعهم.

وفي حديثه عن ندوة "الشباب والتغيير" أوضح الدكتور وائل طوبار أن الندوة تأتي في إطار جهود جامعة الفيوم لتعزيز دور الشباب وتوفير المنصات التي تتيح لهم التعبير عن آرائهم والمشاركة في بناء مستقبل أفضل.

ومن جانبه تناول الدكتور محمد عبدالمنعم خلال الندوة دور الشباب في التغيير والقيادة ودفع عجلة التقدم، باعتبارهم القوة الدافعة وراء الابتكار والتطوير بفضل طاقاتهم وأفكارهم الجديدة، موجهًا الطلاب بالتدريب المستمر والتحلي بالأخلاق الكريمة وتنمية روح التعاون والمشاركة والتمسك بقيم المجتمع وتعزيز الحب والولاء للوطن في كافة مناحي الحياة، مشيرًا إلى أن الشباب يمكنهم أن يكونوا قادة المستقبل إذا تم توجيههم ودعمهم بشكل صحيح يمكنهم في تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع.

وشهدت الندوة حضورًا كبيرًا من الطلاب الذين أبدوا تفاعلهم والمشاركة بطرح الأسئلة للنقاش، وقام الدكتنر ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، والزكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بإهداء درع الجامعة إلى الدكتور محمد عبد المنعم ندا تقديرًا لمجهوداته.