برنامج تعليمى جديد بجامعة الفيوم بعنوان الذكاء الاصطناعى فى علوم الآثار والتراث

الفيوم رباب الجالي

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب بجلسته رقم 213 برئاسة الدكتور محمد فاروق الخبيرى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وحضور الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء المجلس، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

وصرح الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة، أن المجلس ناقش العديد من الموضوعات، منها قرار مجلسي كلية الآثار والحاسبات والذكاء الاصطناعي بالموافقة على مقترح برنامج بيني بين الكليتين بمسمى (الذكاء الاصطناعي في علوم الآثار والتراث) بنظام الساعات المعتمدة.

وناقش المجلس تقرير اللجنة المشكلة لمراجعة اللوائح الداخلية للكليات بالموافقة على لائحة برنامج ترميم وتحقيق رقمنة الوثائق والمعلومات، برنامج بيني بين كليتي الآثار والآداب بنظام الساعات المعتمدة.

وأضاف أن المجلس ناقش قرار مجلس كلية الآداب بالموافقة على تعديل مادة المنح باللائحة الداخلية بنظام الساعات المعتمدة لقسم اللغات الشرقية بكلية الآداب على أن تتضمن منح درجة الليسانس في اللغات الشرقية "اللغة العبرية".

كما ناقش المجلس خطاب وزير التربية والتعليم بتوفير منح دراسية لطلاب المدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الحاصلين على شهاداتهم للعام 2023/2024 بجامعة الفيوم في العام الجامعي 2024/2025 وإتاحة الفرصة لهم بدراسة البرامج الحديثة التي تؤهل لسوق العمل والتنمية.

وأكد أن المجلس تطرق أيضًا لمناقشة تقرير اللجنة المشكلة لمراجعة اللوائح الداخلية للكليات بالموافقة على لائحة برنامج إدارة الحرف الفنية الأثرية والتراثية كبرنامج بيني بين كليتي الآثار والتربية النوعية بنظام الساعات المعتمدة.

وخلال المجلس أيضًا تم عرض إنجازات وحدة الاختبارات الإلكترونية خلال العام الجامعي 2023/2024 ، بالإضافة إلى مناقشة مذكرة الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بخصوص قواعد قبول التحويلات ونقل القيد للطلاب المستجدين وطلاب الفرق الأعلى لكليات الجامعة ومعاهدها للعام الجامعي 2024/2025.