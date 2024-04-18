إدارة الوعى الأثرى بالفيوم تواصل فعاليات التوعية بمدارس المحافظة.. صور

الفيوم - رباب الجالى

تواصل إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، تنفيذ فاعليات مبادرة "كنز بلادى" لنشر الوعى الأثري بمدارس الفيوم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم، والدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ورحاب عريق وكيلة المديرية.

خلال ذلك قامت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم برئاسة نرمين عاطف مدير الإدارة، بتنفيذ زيارة إلى مدرسة الشهيد حميدة الابتدائية، وعمل محاضرة عن المناطق الاثرية بمحافظة الفيوم، بحضور أعضاء إدارة الوعى الأثرى ايفت اميل، فى إطار فعاليات إدارة الوعى الأثرى بالمدارس.

وأوضحت مريان إسحاق، مفتش بإدارة الوعي الأثرى، خلال الحديث عن معبد قصر قارون، أهمية المنطقة التاريخية وهو معبد بني في العصر اليونانى، وكان مخصصاً لعبادة الإله سوبك لفت معبد قصر قارون أنظار الكثير ولة العديد من القصص والحكايات التى تحوم حولة ويعتبر من اكثر المناطق الاثرية التى تجذب السياح للاستمتاع بالطبيعة وبجمال المنطقة الأثرية.

وأشارت، إلى أنه منذ اكتشاف ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون فإن المحافظة توليها اهتماماً بالغاً، لكونها ظاهرة فلكية فريدة، وتسعى المحافظة إلى تركيز الانتباه على هذه الظاهرة الفلكية فى إطار جهودها الدائمة لتنشيط حركة السياحة والتعريف بما تزخر به المحافظة من إمكانيات سياحية وأثرية وثقافية وبيئية، والتى تؤهلها لأن تحتل مكانة متميزة على خريطة السياحة المحلية والعالمية.





الوعى الأثرى تواصل فعاليات التوعية بمدارس الفيوم



الوعى الأثرى تواصل فعاليات التوعية بمدارس الفيوم



الوعى الأثرى تواصل فعاليات التوعية بمدارس الفيوم



جانب من فعاليات التوعية بالمدارس