تدريب طلاب علوم الفضاء بجامعة بنى سويف بالمعهد القومى للبحوث الفلكية

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تدريب 80 طالبا وطالبة من فرق المستوي الثالث والرابع لبرنامجي الملاحة الفضائية والعلوم التطبيقية للفضاء والملاحة بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء لمدة أسبوعين بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وذلك تحت إشراف الدكتور أسامه شلبية عميد الكلية ، والدكتورة هبه الله محمد عبد الحليم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .

وأوضح الدكتور منصور أن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بالجامعة تعد أول كلية مصرية وعربية متخصصة في مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء، وتهدف إلى تخريج كوادر علمية قادره على العمل بمنظومة الفضاء العربي ، والإفريقي والدولي. وانطلاقا من حرص الكلية على ربط الجانب العلمي بالجانب العملي والتطبيقي ولتحقيق أعلي استفادة للطلاب وتخريج متخصصين ذو مهارة علمية وعملية تواكب تطور سوق العمل، يتم عمل تدريب صيفي متخصص للطلاب داخل المعهد تحت إشراف المتخصصين من أساتذة ومهندسي المعهد في مجال علوم الفضاء والاتصالات بالأقمار الصناعية والالكترونيات والأنظمة المدمجة.

وأضاف الدكتور أسامة شلبية أن التدريب يشمل العديد من الموضوعات منها التعرف على مكونات نظم الاقمار الصناعية و كيفية محاكاة بلازما الفضاء و تأثيرها على بعض تلك المكونات ، والتقنية المستخدمة في صب و تشكيل السبيكة المستخدمة للقضيب المستخدم لتصميم Magnetotorquer المستخدم للأقمار الصناعية ، وشرح تفصيلي لعمليات التطور الحالي و المستقبلي للدراسات التجريبية و النظرية في علوم الفضاء و نظم الاقمار الصناعية من خلال تطبيقات العلوم الحديثة مثل الدكاء الاصطناعي و البرامج المتطورة التي تعمل على كيفية تحليل و دراسة الاقمار الصناعية والبيئة المحيطة و من ثم العمل على فتح افاق جديدة لدراسات نظرية و تجريبية تساهم في تطوير نظم الفضاء.

ويشمل التدريب أيضاً نبذة عامة عن فيزياء الشمس وتفاعلاتها، المجموعة الشمسية وموقع الأرض بالنسبة لها، والحسابات الفلكية وتطبيقها في العبادات الشرعية، والظواهر المرتبطة بالشمس والقمر ( الكسوف والخسوف والمد والجزر)، والتقنيات المستخدمة فى رصد الحطام الفضائي، ودراسات تجريبية والنماذج المستخدمة في توليد جسيمات النانو، ودراسات عن النجوم وخصائصها وطرق الرصد والتحليل للصور المتعلقة بها.



