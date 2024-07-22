رسالة دكتوراه: اليوم السابع أكثر المواقع الإخبارية حرصا على نشر الفيديوهات والبث المباشر

بنى سويف - هاني فتحي

حصلت الباحثة نجلاء جعفر عبدالوهاب جعفر، المدرس المساعد بقسم الصحافة كلية الإعلام جامعة بني سويف، الأربعاء الماضي على درجة الدكتوراه بتقدير مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع والتبادل مع الجامعات الأخرى وذلك من قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة عن رسالة بعنوان: "تلبية وسائل الإعلام التقليدية والجديدة للاحتياجات الإعلامية لجمهور إقليم شمال الصعيد".. (دراسة تحليلية وميدانية).

أشرف على الباحثة الدكتور محمود علم الدين- أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة رحمه الله، ثم تولت الدكتورة ليلى عبد المجيد- الأستاذة بقسم الصحافة كلية الإعلام جامعة القاهرة الإشراف على رسالتها بعد رحيل الأستاذ الدكتور محمود علم الدين، وتألفت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتورة ليلى عبد المجيد -أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة مشرفا ورئيسا، الدكتورة نجوى كامل، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة مناقشا، والدكتور محمود مسلم: رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ مناقشا.

أجرت الباحثة دراستها التحليلية على عدد من المواقع والصحف منها اليوم السابع، وقامت الباحثة بتحليل كل الأشكال والمواد التحريرية المتاحة بعينة الدراسة لمده ثلاثة أشهر من 1 أغسطس 2021 إلي 31 أكتوبر 2021.

أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن موقع اليوم السابع يأتي في صدارة المواقع الإلكترونية الخاصة والقومية والحزبية التي تحرص عينة الدراسة على متابعتها بإقليم شمال الصعيد كما جاءت جريدة اليوم السابع المطبوعة في مقدمة الصحف الورقية بشكل عام.

وأوضحت نتائج الدراسة ترتيب أجندة القضايا التي اهتم موقع اليوم السابع بتناولها بمحافظات إقليم شمال الصعيد (بني سويف – الفيوم- المنيا). وجاءت قضايا (تطوير البنية التحتية ومشاكلها) في مقدمة القضايا التي برزت بموقع اليوم السابع، وجاءت قضايا (تنمية إقليم شمال الصعيد ومعوقاتها) بالمرتبة الثانية ، وأتت قضايا (تطوير القطاع الصحي ومشاكله) في المرتبة الثالثة .

تنوعت العناصر المرافقة للموضوعات التي تم نشرها بموقع اليوم السابع ما بين موضوعات منشورة بصورة واحده فقط وموضوعات منشورة بأكثر من صورة وموضوعات منشورة بفيديو وموضوعات منشورة بعناصر مرافقة أخرى غير الصور والفيديوهات مثل الإنفوجراف ورسوم الجرافيك والروابط والشعارات والرموز والجداول.

جاءت الصور الصحفية هيَ أكثر العناصر المرافقة للموضوعات المرتبطة بإقليم شمال الصعيد والتي تم نشرها بموقع اليوم السابع ،وتلت الصور الصحفية في المرتبة الثانية الفيديوهات.

وتفسر الباحثة هذه النتيجة باهتمام اليوم السابع بصحافة الفيديو بشكل كبير عن باقي المؤسسات الصحفية في مصر حيث أسس موقع اليوم السابع في 2 أغسطس 2012 قناة فيديو7 ((VideoYoum7 على موقع اليوتيوب لتكون قناة تليفزيونية تفاعلية على الإنترنت ترصد الحدث لحظة بلحظة، من خلال أكبر شبكة من المراسلين والمصورين، في جميع محافظات مصر.



الباحثة نجلاء تناقش رسالة الدكتوراه



الدكتورة نجلاء جعفر



مناقشة رسالة دكتوراه



