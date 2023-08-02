تعرف على أسباب التهاب الكبد الحاد عند الأطفال وطرق العلاج

كتب – حسام الشقويرى

عادة ما تكون العدوى هى سبب التهاب الكبد عند الأطفال، وترجع العدوى مثل التهاب الكبد A والتهاب الكبد E أو النوعين B وD الأكثر شيوعًا بشكل أساسى إلى الدم أو المنتجات المرتبطة بالدم وأيضًا بسبب الانتقال المباشر من الأم، ويحدث التهاب الكبد عند الأطفال بشكل رئيسى بسبب الفيروسات وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

وتشمل الفيروسات المسببة لالتهاب الكبد عند الأطفال

فيروسات التهاب الكبد: التهاب الكبد A و B و C و D و E هي الأنواع الخمسة الرئيسية لفيروس التهاب الكبد

الفيروس المضخم للخلايا: هذا الفيروس من عائلة فيروس الهربس

فيروس الهربس البسيط: يمكن أن يؤثر الهربس على الوجه والجلد العلوي من الجسم والأعضاء التناسلية

فيروس الحماق النطاقي (جدري الماء): يسبب هذا الفيروس التهاب الكبد كأثر جانبي. ومع ذلك ، فإن هذا نادر للغاية عند الأطفال

الفيروسات المعوية: هي عائلة فيروسية توجد بشكل شائع عند الأطفال. ومن بينها فيروسات كوكساكي وفيروسات الصدى

الحصبة الألمانية: هو مرض بسيط ينتج عنه طفح جلدي

علاج التهاب الكبد الحاد عند الأطفال

هناك الاحتياطات القياسية للمياه النظيفة والطعام الجيد والعادات الصحية لمنع أي نوع من أنواع عدوى الكبد، ويمكن المساعدة في منع انتشار التهاب الكبد الفيروسي من خلال اتباع عادات صحية شخصية مثل غسل اليدين، ويمكن للوالدين تحصين الطفل ضد العدوى الفيروسية الأكثر شيوعًا للكبد والتي تسبب التهاب الكبد A و B، ويمكن أن تنتقل أنواع أخرى من التهاب الكبد الفيروسي من أي مكان.

لمنع تلف كبد طفلك قد يشمل علاج الطفل ما يلى..

استخدام الأدوية لتخفيف الحكة أو علاج الفيروس أو إدارة أمراض المناعة الذاتية

تناول نظام غذائي مغذي والحصول على قسط كافٍ من الراحة

يمكن أن يشير اختبار الدم إلى ما إذا كان المرض يتقدم أم لا

الإقامة في المستشفى ، لكن يتم ذلك فقط في الحالات القصوى

تتم زراعة الكبد أيضًا في حالات الفشل الكبدي المتقدم