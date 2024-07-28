الكاميرون تصادق على اتفاقية للنقل الجوى مع جنوب أفريقيا

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صدق رئيس الكاميرون بول بيا، على اتفاقية ثنائية في مجال النقل الجوي بين بلاده وجنوب أفريقيا تستهدف تسهيل التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز قطاع السياحة.



وتتعلق الاتفاقية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم، بتطبيق إعفاء الرسوم الجمركية على المعدات اللازمة لتشغيل الخدمات الجوية وتنظيم الرسوم الضريبية على أسعار تذاكر الطيران فضلا عن الامتثال لمعايير السلامة للطيران المدني.



وتمثل الاتفاقية فرصة جديدة للسلطات الكاميرونية لتنمية التجارة الثنائية وكذلك الأعمال التجارية لاسيما وأن جنوب أفريقيا كانت الشريك التجاري الأفريقي الثاني للكاميرون في عام 2023 حيث صدرت 143.9 طن من البضائع إلى الكاميرون بإجمالي 47.9 مليار فرنك أفريقي.



كما كشف المعهد الوطني للإحصاء في الكاميرون أن الصادرات الكاميرونية إلى جنوب أفريقيا زادت في الوقت نفسه من 44.5 مليار فرنك أفريقي في عام 2022 إلى 46 مليار فرنك أفريقي في عام 2023. وتعكس هذه الأرقام ديناميكية النمو في سياق اقتصادي دولي صعب؛ مما يدل على إمكانية تنمية حركة التجارة في إطار هذا الاتفاق الجديد.



وقال وزير النقل الكاميروني، جان إرنست ماسينا: " إن التصديق على هذه الاتفاقية سيعزز التعاون بين الدولتين وسيؤدي إلى زيادة الفرص الاستثمارية وتنمية حركة التجارة بينهما ".