وأوضح بيا، في خطاب نقله التلفزيون الوطنى، أن تحسين مناخ الأعمال وجودة التعليم من أولويات بلاده خلال العام الجديد.

وأضاف رئيس الكاميرون: "إن الحكومة في عام 2022 قامت بتطبيق زيادة طفيفة لأسعار الوقود وبفضل هذا لإجراء انخفض دعم المنتجات البترولية من أكثر من 1000 مليار فرنك أفريقي إلى حوالي 640 مليار فرنك أفريقي في عام 2023".

وتابع "ومع ذلك، مازال هذا الدعم يؤثر بشكل كبير على الخزانة العامة.. وبالتأكيد لن يكون أمامنا خيار سوى تقليله مرة أخرى.. ومع ذلك، سنضمن ألا تؤثر هذه الإجراءات على القوة الشرائية للأسر".

وأشار رئيس الكاميرون إلى أن تنفيذ مشروعات لتلبية تطلعات الشعب يعرقله موارد مالية غير كافية، متعهدا بتكثيف مكافحة الفساد خلال العام الجديد من أجل الحفاظ على الموارد العامة .

وفي سياق آخر، ذكر الرئيس الكاميروني أن الثقة في النظام القضائي تساهم حتما في رسم منظور مناخ الأعمال.. وقال: "إن القضاء كما تعلمون هو إحدى ركائز سيادة القانون، لذلك يتحتم عليه العمل بنزاهة وأن يكون حصنا منيعا أمام أي تدخل من أي نوع".

