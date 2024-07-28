اليوم السابع
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الغرفة الأمريكية بواشنطن تنظم مؤتمر "تعزيز الجهود للتصدي للاتجار بالبشر"

الأحد، 28 يوليو 2024 10:11 م
الغرفة الأمريكية بواشنطن تنظم مؤتمر "تعزيز الجهود للتصدي للاتجار بالبشر" الغرفة الامريكية
كتب عبد الحليم سالم

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تستضيف غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن غدا الاثنين،  مؤتمر تعزيز الجهود للتصدي للإتجار بالبشر في مقر الغرفة الواقع في 1615 H Street NW، واشنطن العاصمة، من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3:00 بعد الظهر. 

وذكر الموقع الرسمى للغرفة إن الاتجار بالبشر أمر معقد ويتطلب نهجا موحدا ومنسقا للتصدي له، حيث لا يمكن لأي منظمة أو مؤسسة أو حكومة بمفردها إنهاء ويلات هذه الجريمة البشعة - وأفضل أمل لدينا هو اتباع نهج يشرك المجتمع بأكمله.

وسيركز هذا المنتدى على مشاركة أصحاب المصلحة في قطاع الأعمال وسيتضمن مناقشة أفضل الممارسات من قبل خبراء من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والكيانات الفيدرالية والولائية والمحلية.


وسيناقش المشاركون أيضًا تنفيذ قانون منع العمل القسري للأويجور (UFLPA) وآثاره على الشركات.


كما تنظم الغرفة يوم الخميس 1 أغسطس 2024  قمة حلول الكيمياء بمشاركة خبراء من الكونجرس والإدارة والصناعة لمناقشة أهم القضايا والابتكارات ضمن سلسلة القيمة الكيميائية.
 







الغرفة الامريكية

غرفة التجارة الامريكية

واشنطن

أمريكا

Chemistry Solutions Summit

the US Chamber




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