التجارة العالمية: تشكيل لجنة لفض النزاع بين الاتحاد الأوروبى وجنوب أفريقيا

كتب عبد الحليم سالم

وافقت هيئة تسوية المنازعات (DSB) بمنظمة التجارة العالمية في اجتماعها المنعقد الأخير على الطلبات المقدمة من جنوب أفريقيا لإنشاء فريقي نزاعات لمراجعة إجراءات الاتحاد الأوروبي التي تؤثر على واردات الحمضيات من جنوب أفريقيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الموقع الرسمي لمنظمة التجارة العالمية wto فقد قدمت جنوب أفريقيا طلبها الثاني لتشكيل فريقين في النزاعات التي بدأتها بشأن لوائح الاتحاد الأوروبي التي تحكم استيراد الحمضيات التي تؤثر على الواردات من جنوب أفريقيا.

تتعلق التدابير المعنية بقيود الاستيراد التي فرضها الاتحاد الأوروبي للسيطرة على انتشار حشرة ثوماتوتيبيا ليوكوتريتا، أو عثة كودلينغ الكاذبة، والفطر بي سيتريكاربا، المعروف باسم "البقعة السوداء للحمضيات".

وقال الاتحاد الأوروبي إنه غير مستعد لقبول الطلبات الأولى لجنوب أفريقيا في اجتماع جهاز تسوية المنازعات في 24 يوليو.

وأكدت جنوب أفريقيا من جديد أن لديها العديد من المخاوف الجدية فيما يتعلق باتساق تدابير الاتحاد الأوروبي هذه مع منظمة التجارة العالمية، والتي كان لها تأثير شديد على صادرات جنوب أفريقيا من الأغذية الحمضية.

وقالت جنوب أفريقيا إنه علاوة على ذلك، يبدو أنه تم اعتمادها استجابة للضغوط السياسية من صناعة الحمضيات في الاتحاد الأوروبي. وفي حين أن جنوب أفريقيا لا تأخذ هذا القرار باستخفاف، لأنها لم تكن مستخدما متكررا لآلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي شريك تجاري مهم، فإنها تحتاج أيضا إلى ضمان تأمين حقوقها بشكل صحيح. وأضافت جنوب أفريقيا أنها ستطلب أن يعمل نفس الأفراد الثلاثة في الفريقين.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه يأسف لقرار جنوب أفريقيا بمتابعة إجراءات اللجان في القضيتين، لكنه أكد مجددا اعتقاده بأن إجراءات مكافحة الآفات لها ما يبررها تماما، وأنه واثق من نجاحها في هذه النزاعات، ووافق جهاز تسوية المنازعات على إنشاء الفريقين.