الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تحقيق دولي مستقل في حادثة مجدل شمس

أحمد علوى

قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه "يدين بشدة قصف ملعب كرة قدم في بلدة مجدل شمس الدرزية"، في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، ووصف صور قصف الملعب بـ"الصادمة".

وأكد بوريل الحاجة إلى "تحقيق دولي مستقل في هذه الحادثة غير المقبولة". وحث جميع الأطراف على "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد".

وفي وقت سابق، قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الأحد، إن الصاروخ المستخدم في هجوم مجدل شمس إيراني الصنع وأطلقه حزب الله. وأضاف خلال إفادة صحفية: "ارتفع عدد القتلى من جراء سقوط الصاروخ الذي أطلقه حزب الله على مجدل شمس إلى 11".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،، إن "حزب الله سيدفع ثمناً غالياً بعد الهجوم الصاروخي" في مجدل شمس.