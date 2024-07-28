اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 يوليو 2024 06:53 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الأقباط الأرثوذكس يبدأون صوم العذراء مريم 7 أغسطس المقبل

الأحد، 28 يوليو 2024 06:00 ص
الأقباط الأرثوذكس يبدأون صوم العذراء مريم 7 أغسطس المقبل كنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعتبر صوم العذراء مريم من أقدس الأصوام فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية، حيث يبدأ فى الكنيسة الكاثوليكية يوم 1 أغسطس من كل عام فيما يبدأ فى الكنيسة الأرثوذكسية يوم 7 أغسطس ويستمر لمدة أسبوعين.

ويحرص آلاف الأقباط من مختلف محافظات الجمهورية على الإقامة فى دير درنكة طوال فترة الاحتفالات بصوم العذراء مريم، للتبارك بالإقامة بالدير ونيل البركة والمشاركة فى صلوات القداسات الإلهية خلال الصوم.

وقال الأب أغسطينوس موريس كاهن كنيسة العائلة المقدسة بالزيتون فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن صوم السيدة مريم العذراء بدأ الأول من أغسطس، موضحا أن أول قداس يكون قداسا عاديا وألحان عادية وصوم اعتيادى.

وأوضح أن قداسات صوم السيدة مريم العذراء يكون فيها نهضة روحية وترانيم وعظة وألحان، بالإضافة إلى صلاة التذبحة أو التمجيد لمريم العذراء.







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

صوم العذراء مريم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة