أسعار الأسماك فى الأسواق اليوم الأحد.. البلطى 55 جنيهًا بالجملة

كتب - إسلام سعيد

شهدت أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأحد حالة من الاستقرار الملحوظ بعد تغيرات واضحة مطلع هذا الشهر، وسجل سعر كيلو البلطي مقاس رقم 1 مستويات 60 لـ 62 جنيهًا والبلطي مقاس 2 يسجل 55 إلى 59 جنيهًا والبلطي الأسواني 30 إلى 70 جنيهًا.

وكشفت بيانات سوق العبور أن سعر الفيلية 50 إلى 250 جنيها في سوق الجملة وسجل سعر القشر بياض 110 و 240 جنيهًا والبيضا الأملس 100 إلى 140 جنيهًا والبياض الأملس 2 سجل 40 و 90 جنيهًا، قراميط – شيلان 30 إلى 70 جنيهًا.

وبلغ سعر المكرونة السويس 85 و 145 جنيها للكيلو في الأسواق بالجملة والمكرونة المجمدة 30 لـ 60 جنيها والسمك الموسي يسجل 200 لـ 420 جنيهاً والكاليماري يسجل 250 و 420 جنيها للكيلو والكابوريا 40 و 185 جنيهًا.