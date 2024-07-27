مصر تشارك فى منتدى التعاون الرقمى الصينى الأفريقى بـ "بكين"

كتبت -هبة السيد

غادر القاهرة مساء اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوجهًا إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة فى فعاليات منتدى التعاون الرقمى الصينى الأفريقى Forum on China - Africa Digital Cooperation الذى تنظمه وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية وتنعقد فعالياته على مدار يومين فى إطار منتدى التعاون الصينى الأفريقى "فوكاك" بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين الحكوميين المعنيين بمجالات التنمية الرقمية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مختلف الدول الأفريقية، بالإضافة إلى حضور كبار ممثلى مفوضية الاتحاد الأفريقى.

ومن المقرر أن يستعرض الدكتور عمرو طلعت خلال فعاليات المنتدى محاور التعاون الرقمى الحالية بين مصر والصين والدول الأفريقية، ومقترح لخطط مستقبلية للتعاون المشترك.



كما تشمل زيارة الدكتور عمرو طلعت للصين؛ زيارة مدينة شنزن لعقد عدد من اللقاءات على مدار يومين مع مسؤولى عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ؛ وذلك لبحث فرص التعاون والاستثمار فى المجالات ذات الصلة.

الجدير بالذكر أن منتدى التعاون الرقمى الصينى الأفريقى يهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المتعلقة باستراتيجيات التطوير الرقمى ومجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما فى ذلك البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيات، والابتكار، والتحول الرقمى وبناء القدرات الرقمية.



