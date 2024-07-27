فصل الكهرباء ساعتين عن 20 قرية وتوابعهم بالسنطة وزفتى لإجراء الصيانة اليوم

الغربية – مصطفى عادل

أعلن قطاع كهرباء شرق الغربية، عن قطع التيار الكهربائي، اليوم السبت ساعتين عن 20قرية وتوابعهم بمركزى السنطة وزفتى، من الـ6 صباحا وحتى الـ8صباحا، لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وأوضح بيان القطاع، أنه سيتم فصل الكهرباء عن محطة محولات السنطة لإجراء أعمال الصيانة للمحطة، وكشف البيان أنه سيتم فصل الكهرباء عن مدينة السنطة بالكامل، وقرى الجعفرية، والبذنجانية، وسحيم، ميت الليت، ميت ميمون، شندلات، الجميزة، المنشأة الكبرى، مسهلة، ميت المخلص، ميت غزال، شنرة، البندرة، كفر الحاج داود، شنراق، كفر كلا الباب، وتوابعهم، بالإضافة لقرى ميت المخلص، كفر حسين، جزء من قرية شرشابة، السحيمية.

وطالبت الشركة الأهالى والمستشفيات واصحاب المخابز، بتدبير التغذية البديلة خلال تلك الفترة.