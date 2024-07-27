علوم القناة تعلن عن فتح باب التسجيل لبرامج الدراسات العليا أغسطس المقبل

الإسماعيلية-صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، فتح باب التقدم للدراسات العليا "دبلومات - تمهيدي ماجستير" بكلية العلوم، بدءا من يوم 1 أغسطس المقبل وحتى 15 سبتمبر 2024.

وأشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن كلية العلوم تطرح هذا العام 18 دبلومة تتضمن دبلومة جديدة وهي دبلومة البيوتكنولوجي بقسم النبات والميكروبيولوجي.

وأضاف أن باقي الدبلومات هي:

دبلومة الفسيولوجي والكيمياء الحيوية بقسم علم الحيوان دبلومة الكيمياء الحيوية بقسم الكيمياء دبلومة الفيزياء الإشعاعية والطبية بقسم الفيزياء دبلومة الميكروبيولوجي العامة دبلومة تقييم الأثر البيئي بقسم النبات و الميكروبيولوجي دبلومة الكيمياء الحيوية التحليلية بقسم الكيمياء دبلومة الكيمياء التحليلية دبلومة الكيمياء التطبيقية دبلومة الكيمياء العضوية دبلومة الكيمياء الفيزيائية دبلومة إدارة المصايد دبلومة تحليل المياه دبلومة إدارة محميات دبلومة علوم المواد دبلومة فيزياء البصريات

واوضحت الدكتورة مها فريد سليمان عميد كلية العلوم أنه بالنسبة للتقدم لتمهيدي الماجستير هناك عدد كبير من التخصصات في مجالات الكيمياء والفيزياء،والرياضيات، وعلوم الحاسب، وعلم الحيوان و النبات، والميكروبيولوجي، وعلوم البحار والجيولوجيا، والتي يمكن الالتحاق بها طبقا للشروط.

واشارت الدكتورة شيرين محمد البنا وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أن دبلومات الكلية تقبل خريجي كليات العلوم و الصيدلة و الطب البيطري، و التربية و الزراعة و التمريض وفقا للأعداد و الشروط المعلنة لكل دبلومة.

اهم الدبلومات المطروحة هذا العام دبلومة الفسيولوجي والكيمياء الحيوية بقسم علم الحيوان ودبلومة الكيمياء الحيوية ودبلومة الكيمياء الحيوية والتحليلية بقسم الكيمياء و دبلومة الفيزياء الإشعاعية والطبيه بقسم الفيزياء و دبلومة الميكروبيولوجيا العامة و دبلومة تقييم الأثر للبيئي و دبلومة البيوتكنولوجي بقسم النبات والميكروبيولوجي

أشار الدكتور تامر حسنين حامد، مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بمركز تطوير التعليم الجامعي، إلى أنه يمكن التقدم إلكترونياً عبر الرابط:

http://es-mis.suez.edu.eg/mis_service/pgrd_registration.aspx.

كما يمكن معرفة كيفية التسجيل من خلال مشاهدة التعليمات الموضحة في الفيديو التالي:

https://youtu.be/ikrsEKIvdcQ.

موضحا أهمية تسليم أصل المستندات إلى إدارة الدراسات العليا بالكلية، متضمنة استمارة التسجيل الإلكتروني، وذلك وفقاً للجدول الزمني المعلن بالكليات.

