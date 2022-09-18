اليوم السابع
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الأحد، 18 سبتمبر 2022 02:47 ص
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تعرف على علامات وأعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

الأحد، 18 سبتمبر 2022 02:00 ص
تعرف على علامات وأعراض التهاب المفاصل الروماتويدي التهاب المفاصل
كتب – حسام الشقويرى

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التهاب المفاصل الروماتويدي هو اضطراب مناعي ذاتي يسبب التهاب المفاصل المزمن، ويميل التهاب المفاصل الروماتويدي إلى البدء ببطء مع ظهور أعراض طفيفة تظهر وتختفي ، عادةً على جانبي الجسم، و تتطور هذه الأعراض على مدى أسابيع أو شهور، وتختلف أعراض هذه الحالة المزمنة من شخص لآخر ويمكن أن تتغير بمرور الوقت، و نوبات من أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي تسمى اشتعال ، وفقا لما نشره موقع healthline

بينما يمكن أن يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي على أي شخص ، إلا أنه يظهر بشكل شائع بين سن 30 و 50 وأكثر عند النساء، و لا تشمل أعراض المرحلة المبكرة من التهاب المفاصل الروماتويدي دائمًا تورمًا واحمرارًا في المفاصل ، ولكن يمكن أن تكون هناك علامات خفية على حدوث شيء ما و تشمل بعض

أعراض المرحلة المبكرة ما يلي:

ألم في مناطق معينة من الجسم

زيادة ملحوظة في التعب (يستهلك الجسم طاقة للتعامل مع الالتهاب )

ضعف في مناطق معينة من جسمك لم تكن موجودة من قبل

أعراض المرحلة اللاحقة

بمجرد أن يصبح التهاب التهاب المفاصل الروماتويدي نشطًا في جسمك لمدة أسابيع أو أشهر ، ستبدأ في ملاحظة المزيد من العلامات الواضحة على حدوث شيء ما.

تورم واحمرار ودفء في المفاصل

يهاجم التهاب المفاصل الروماتويدي بطانة مفاصلك ، وعندما يشتد هذا الالتهاب ، قد تصبح مفاصلك حمراء ، وتشعر بالدفء عند لمسها، و قد تنتفخ أيضًا.

إعياء

نظرًا لأن جسمك يستهلك طاقة لمحاربة الالتهاب ، فقد تلاحظ زيادة ملحوظة في التعب والإرهاق أثناء القيام بنفس الأنشطة التي كنت تمارسها دائمًا.

إذا استمر هذا الإرهاق لأكثر من بضعة أسابيع - حتى لو لم تلاحظ أي أعراض أخرى - فقد تكون مصابًا بنوبة التهاب المفاصل الروماتويدي.

التيبس الصباحي

التيبس الصباحي هو أحد الأعراض الرئيسية للعديد من أنواع التهاب المفاصل ، بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي، وإذا شعرت ببعض التصلب في مفاصل معينة عند الاستيقاظ لأول مرة واستمر هذا التصلب لأكثر من 30 دقيقة ، فقد تكون مصابًا بنوبة التهاب المفاصل الروماتويدي.

 

 


التيبس

التهاب المفاصل الروماتويدي

المفاصل



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