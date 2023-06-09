متلازمة الشخص المتيبس.. مرض نادر تعرف على أعراضه

يُستدلُّ على تشخيص مُتلازمة الشخص المُتيبس من الأعراض، لكن تُجرى اختباراتٌ للمساعدة على تأكيد التشخيص، وتشتمل قياس كهربية العضلات، والاختبارات الدَّمويَّة للتَّحرِّى عن الأضداد الموجودة عندَ كثير من المرضى المُصابين بهذه المُتلازمة.