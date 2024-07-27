حياة كريمة بالمنيا.. الكشف على 2967 حالة خلال قوافل بقريتى نواى والأشمونين

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عن توقيع الكشف الطبى بالمجان على 2967 مواطن بقريتى نواى والأشمونين بمركز ملوى، ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أكد المحافظ، أن القوافل العلاجية تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمواطنين من أبناء المحافظة وتوعيتهم بمشاكل المجتمع،مع تقديم خدمات علاجية شاملة ومتكاملة من أجل حياة صحية كريمة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القوافل يتم تنفيذها من خلال فرق طبية تضم نخبة من الاستشاريين والتمريض للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الرمد - الأسنان- الباطنة - الأنف والأذن والحنجرة - العظام - الجراحة - الجلدية ـ خدمات الأشعة والتحاليل "، فضلاً عن صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم خلال القافلتين توقيع الكشف الطبي علي 2967 حالة بالمجان في تخصصات مختلفة شملت 669 حالة جراحة، 635 أطفال، 441 باطنة، 188 نساء ،177 أسنان، 537 جلدية، 59 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 267 تحليلاً متنوعاً و 10 حالات أشعة عادية، و 17 موجات صوتية، و 200 كشف مبكر للضغط والسكر و16 خلع أسنان وتحويل 17 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 250 من أهالى القريتين.