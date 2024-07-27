حوت أحدب ضخم يهاجم قارب ويتسبب فى غرقه قبالة سواحل نيو هامبشاير.. فيديو وصور

كتبت ريهام عبد الله

التقطت عدسات الكاميرات مشهد مرعب لـ حوت أحدب وهو يهاجم قارب وسط المياه بينما كان على متنه بحاران، وأثناء الهجوم تمكن الحوت من قلب القارب رأسًا على عقب، وتسبب في غرقه قبالة سواحل نيو هامبشاير.

وتم رصد الحوت الضخم بالكاميرا، وهو يظهر على سطح المياه، ويهاجم القارب ويتسبب في غرقه، ويمكن رؤية الحوت وهو يصدم الجزء الخلفى من القارب بأنفه، مما أدى إلى سقوط الشخصين اللذين كانا على متنها في الماء، ويمكن رؤية القارب وهو يطفو على الماء على جانبه قبل أن يبدأ في الغرق، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وعلى الرغم من غرق القارب، إلا أن كل من كان على متنه نجوا دون أن يصابوا بأى أذى، ولا يزال من غير الواضح بالضبط متى وقع الحادث، على الرغم من أن اللقطات ظهرت لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي منتصف الأسبوع الماضى.

وقال أحد الأشخاص تعليقا على الفيديو: "هذا جنون، فالحيتان لا تفعل ذلك عن طريق الصدفة"، وأضاف آخر: "المشهد مجنون"، بينما نشر البعض: "هذا القارب انهار بسرعة كبيرة".

ومن غير الواضح حتى الآن، السبب الذى دفع الحوت الأحدب إلى تدمير القارب، في حين أنه من المعروف أن الحيتان القاتلة "الأوركا" تهاجم القوارب، فإن الحيتان الحدباء عمومًا لا تقترب من القوارب إلا عندما تكون فضولية، وليس عند شعورها بالغضب أو التهديد.

وتعتبر الحيتان الحدباء لطيفة بشكل عام، على الرغم من أن الأشخاص الذين يختارون السباحة معها من المحتمل أن يكونوا معرضين لخطر الإصابة بضربات من ذيل الحوت الضخم، إذ كانوا يسبحون في منطقة خارج نطاق البصر للحيتان.



الحوت يهاجم القارب



القارب ينقلب رأسا على عقب بعد الهجوم

بدورها، قالت ديانا شولت، من جمعية المحيط الأزرق للحفاظ على البيئة البحرية لـ WGME: "نأمل أن يغادر المنطقة قريبًا"، وتابعت: "كان هناك الكثير من أسماك المنهادن، وهي نوع من أسماك الطعم الصغيرة، في النهر مؤخرًا، ومن المحتمل جدًا أنه كان قادمًا إلى النهر بحثًا عن بعض الطعام فقط".

يصل طول الحيتان الحدباء إلى 56 قدمًا ويمكن أن يصل وزنها إلى 40 طنًا، ونظامهم الغذائي يتكون من الكريل والأسماك الصغيرة، لقد كادت أن تنقرض بسبب صيد الحيتان في أوائل القرن العشرين، لكنها تعافت بشكل جيد.