عائلة بريطانية تروى تفاصيل هجوم حيتان أوركا على يختهم قرب سواحل جبل طارق.. صور

كتب إيهاب محمد

شرحت عائلة بريطانية كيف نجت من هجوم مرعب عليهم من حوت قاتل أثناء إبحارهم قبالة سواحل جبل طارق، حيث يقول الزوج أنه شعر بضربة قوية فى جسم يخته الذى يبلغ طوله 12 متر في الساعة 3 صباحًا، ووجد نوع من الحيتان يعرف بـ"أوركا" يصطدم بدفه اليخت، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

أيقظ الرجل زوجته كيم وطلب المساعدة في توجيه اليخت الذى انحرف بعنف فى المواجهة حيث كانت ثلاث حيتان أوركا تصطدم بالسفينة بشكل متكرر، وأطلق السيد دافي، وهو محاضر جامعي يبلغ من العمر 45 عامًا، خرطوشة معدنية مضيئة خلف القارب لردع الحيتان القاتلة وإيقاف دفة السيارة.



الحيتان

غادرت الثدييات العدوانية في النهاية بعد حوالي 30 دقيقة، مما تسبب في تنفس الزوجين وابنهما جاك، البالغ من العمر 11 عامًا، الصعداء، وحدثت تلك الواقعة بينما كانت عائلة دافي من بورنماوثدورست، تسافر حول العالم منذ 18 شهرًا عندما هاجمت الأوركا يختهم في 9 يونيو.

الأسرة البريطانية كانت تبحر عائدة من البحر الكاريبي باتجاه إسبانيا ويمرون عبر مضيق جبل طارق عندما واجهوا الحيتان القاتلة، وهذا أحدث هجوم شنته الحيتان القاتلة على قوارب شراعية في المنطقة في السنوات الأخيرة، ومنذ عام 2020 تم تسجيل حوالي 750 بلاغًا عن اعتداءات، حيث يقال إنه مع ندرة مصادر الغذاء الطبيعي للثدييات في المنطقة، أصبحت المواجهات بينها وبين القوارب شائعة بشكل ينذر بالخطر.



حيتان

قال دافي:" كنت مدركًا تمامًا لتفاعل الأوركا المحتمل، لذلك وضعت اليخت في الجزء الخارجي من ممر الشحن، كان الجو عاصفًا لكننا كنا نبحر بشكل جيد، مع اقترابنا بدأت أفكر في نفسي، أعتقد أننا سنمر من هنا، نظرت إلى عجلة القيادة وكانت تهتز من اليسار إلى اليمين، على الرغم من أن الدفة الآلية كانت قيد التشغيل، عندما نظرت من الخلف ، استطعت أن أرى العلامات البيضاء للحوت التي كانت مزعجة للغاية".