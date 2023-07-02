المد لم ينقذه.. نفوق حوت أحدب على أحد شواطئ شمال أستراليا "صور"

كتبت ـ شيماء عبد المنعم

وصلت عملية واسعة النطاق لإنقاذ حوت على الشاطئ إلى نهاية حزينة مع نفوق حوت أحدب يبلغ وزنه 30 طناً قبل أن يتمكن المد من إعادته إلى البحر، حيث تم اكتشاف الحوت الذى يبلغ ارتفاعه ستة أمتار محاصرًا على شاطئ سيفن مايل فى لينوكس هيد بالقرب من بالينا فى نيو ساوث ويلز، بأستراليا، حسبما نشر موقع "ديلى ميل" البريطانى.

تم إخبار السكان بالابتعاد عن المنطقة حيث عملت الفرق على إعادة الحوت إلى البحر، وحاول رجال الإنقاذ البحريون من National Parks and Wildlife Service و Sea World ومنظمة إنقاذ وأبحاث الحيتان فى أستراليا، المساعدة فى إنقاذ الثدييات.



حوت احدب علي اليابس

كانت السلطات تأمل فى أن يتمكن المد العالى فى المساء من نقل الحوت إلى المياه العميقة، حيث أمضت فرق الإنقاذ اليوم فى توفير الظل، وتغيير وضعية الحوت الذى تقطعت به السبل وتخفيف الآلام، لكن مات الحوت للأسف فى حوالى الساعة 7 مساء يوم السبت، ومن المتوقع أن يتم إزالته من الشاطئ اليوم.

الحيتان الحدباء نشطة للغاية على طول الساحل الشرقى لأستراليا من أبريل حتى نوفمبر، وفى هذا الوقت من العام، يمكن رصد الحيتان على طول الساحل وهى تهاجر شمالًا نحو المياه الدافئة لموسم التزاوج.