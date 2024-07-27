توقيف 10 عناصر ممولة للجماعات الإرهابية في الجزائر.. اعرف التفاصيل

وكالات

نفذت وحدات الجيش الجزائرى، خلال الفترة من 17 إلى 23 يوليو الجاري، العديد من العمليات الأمنية وتم توقيف 10 عناصر دعم للإرهاب وإحباط تهريب أكثر من 8 قناطير مخدرات.

وحسب الحصيلة العملياتية لوزارة الدفاع الوطني بالجزائر، تمكنت مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي من "توقيف 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، كما تم توقيف قاطع طرق يدعى ل. عتو وبحوزته بندقية قناصة من نوع SVD، ومخزن ذخيرة و74 طلقة نارية".

هذا وأوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 24 تاجر مخدرات. وأحبطت محاولات إدخال 8 قناطير و22 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 1.134 كيلوغرام من مادة الكوكايين و27257 قرصا مهلوسا.