تجديد حبس سائق 15 يوما بتهمة قتل سائق بتهمة قتل شخص فى مشاجرة بحلوان

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس سائق توك توك، 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شخص بسبب مشاجرة بينهما.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة باستقبالها جثة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) وبها إصابات طعنية بالصدر أثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى وأحد الأشخاص (سائق مركبة "توك توك") بسبب خلاف مالى بينهما تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة واعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.