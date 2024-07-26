ضبط لص سرق مجوهرات من منزل بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") وبحوزته (2 هاتف محمول "مجهولين المصدر" ) حال قيامه بعرض أحدهما للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية بدائرة قسم شرطة الوايلى وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتهما بأسلوب "المغافلة" من شخصين وأقر بإرتكاب عدد (6) وقائع أخرى بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المستولى عليها.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطلين "يحملان جنسية إحدى الدول" – مقيمين بدائرة قسم شرطة السلام ثان) لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة (مصوغات ذهبية – 3 هواتف محمولة – مبلغ مالى - سيارة) من داخل فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة بدر، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

ونجحت الجهود في ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") وبحوزته (3 أجهزة لاب توب "مجهولين المصدر") حال قيامه بعرضهم للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بتحصله عليهم من (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة القسم) تم ضبطهماوبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقتان – سلاح أبيض) وأقرا بإرتكابهما واقعة سرقة (إحدى الشركات - كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة)، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها. وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المعصرة ، لقيامه بسرقة (مشغولات ذهبية – مبلغ مالى) من أحد المساكن بدائرة القسم ، وأرشد عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (مالك ورشة مصوغات ذهبية "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه وكافة المسروقات.