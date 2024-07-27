بدء الدراسات العليا لأول مرة بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا بجامعة القناة

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلنت الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس، عن فتح باب التسجيل لبرامج الدراسات العليا، التي تشمل درجات الماجستير والدكتوراه لأول مرة.

وسيتم قبول طلبات التسجيل ابتداءً من 1 أغسطس 2024 وحتى 15 سبتمبر 2024 في الأقسام العلمية التالية:

- ماجستير العلوم في تكنولوجيا الإلكترونيات

- ماجستير العلوم في تكنولوجيا الاتصالات

- ماجستير العلوم في تكنولوجيا الميكاترونيات

- دكتوراه الفلسفة في تكنولوجيا الإلكترونيات

- دكتوراه الفلسفة في تكنولوجيا الاتصالات

- دكتوراه الفلسفة في تكنولوجيا الميكاترونيات

وفي هذا السياق، صرح الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بأن هذه الخطوة تمثل قفزة نوعية في مسيرة الكلية نحو التميز في مجالات التكنولوجيا التطبيقية.

وأكد الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن افتتاح برامج الدراسات العليا بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية للمرة الأولى يمثل تطورا هاما سيوفر فرصا بحثية متميزة للطلاب.

وأشار الدكتور تامر نبيل، عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، إلى أن البرامج الجديدة تهدف إلى تخريج كوادر مؤهلة تسهم في تطوير الصناعات التكنولوجية في مصر.

وأضاف الدكتور تامر منصور، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الكلية ستوفر جميع الإمكانيات اللازمة لدعم الطلاب في رحلتهم الأكاديمية والبحثية.