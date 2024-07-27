الوظائف المكتبية تدمر صحتك.. تدريب القوة بين ساعات العمل هيساعدك

كتب حسام الشقويرى

أغلب الوظائف في هذه الأيام تتطلب الجلوس والعمل على الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر الشخصي، وفي اللغة اليومية الشائعة، يشار إلى هذه الوظائف باسم "الوظيفة المكتبية"، ومع ذلك، فإن هذه الوظائف المكتبية هي أحد الأسباب الرئيسية لسوء الصحة، فنمط الحياة المستقر مع قلة الحركة يؤدي إلى مشاكل مثل آلام الظهر والتهاب الفقرات وسوء وضعية الجسم وزيادة الوزن وضعف القلب والعضلات، وفقًا لما نشره موقع thehealthsite.

إذا كنت تعمل في وظيفة مكتبية ولا تستطيع الحركة طوال اليوم تقريبًا، فإليك الحل للحصول على صحة أفضل وجسم أكثر لياقة، والإجابة هي تدريب القوة، وهذا يشمل في الأساس رفع الأثقال وتدريبات المقاومة، وهذا لن يساعدك فقط على بناء القوة ولكن أيضًا على تجنب العديد من الأمراض.

خذ فترات راحة قصيرة للتدريب بين العمل

بدلاً من قضاء وقت استراحتك في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، قم بتمارين سريعة لمدة 10 دقائق.

تمارين رياضية يمكنك ممارستها بين أوقات العمل

هناك بعض التمارين السريعة التي يمكنك تجربتها فى فترات الراحة أثناء العمل وهي: تمرينات الضغط، والقرفصاء.

فوائد التمرين فى فترات الراحة أثناء العمل

لن تساعد ممارسة التمارين الرياضية أثناء فترات الراحة في الحفاظ على لياقة جسمك فحسب، بل ستعمل أيضًا على تنشيط عقلك، إنها طريقة رائعة لاستغلال الوقت بحكمة، علاوة على ذلك، ستمنعك هذه الطريقة أيضًا من التوقف عن عادة تصفح وسائل التواصل الاجتماعي.

إن دمج التمارين في المكتب سيتطلب المزيد من التفاني والمساعدة، خصص نصف ساعة كل يوم للتمرين، يمكنك القيام بذلك إما قبل العمل أو بعد ساعات العمل الشيء الأكثر عملية للقيام به هو تخصيص نصف ساعة إلى ساعة بعد العمل سيساعدك هذا على الاسترخاء وكذلك الحفاظ على لياقتك.