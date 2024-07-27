المجلس التصديري للملابس يستهدف 20% نمواً بالصادرات إلى ألمانيا

كتب إسلام سعيد

كشفت بيانات المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، ارتفاع الصادرات إلى ألمانيا لتسجل 123 مليون دولار فى عام 2023 حيث يعتبر السوق الألمانية أحد أهم الأسواق المستهدفة للملابس المصرية.

وتوقعت مارى لويس بشارة أن تحقق صادرات الملابس إلى ألمانيا زيادة بنسبة 20% بنهاية 2024 وذلك ضمن الخطة التى وضعها المجلس التصديرى للملابس الجاهزة من أجل زيادة الصادرات إلى الأسواق الأوروبية.

وذكرت مارى لويس بشارة فى تصريحات خاصة أنه تم دعوة عدد من الشركات الألمانية للحضور إلى مصر على هامش معرض destination africa ودعوتهم إلى زيارة المصانع المصرية فى شهر نوفمبر المقبل للتعرف بصورة أكبر على التطور الذى تشهده الصناعة المصرية.

يشار إلى أن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات نظما بعثة تجارية إلى ألمانيــا خلال الفترة من 24-27 يوليو 2024 لمصدرى الملابس الجاهزة والأقمشة بعدد 22 شركة بالقطاعين إلى ألمانيا.