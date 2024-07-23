رئيس غرفة صناعة الملابس يتوقع دخول استثمارات جديدة للقطاع

كتب إسلام سعيد

قال محمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن قطاع الملابس الجاهزة من القطاعات الواعدة، ولديها فرص استثمارية عديدة وسيكون هناك تطور ملموس خلال الفترة القادمة واستثمارات جديدة



ولفت خلال الملتقى التحضيري لإطلاق المعرض الدولي لماكينات تصنيع الملابس والمنسوجات، إلى أن صناعه الملابس الجاهزة في مصر حققت نموا ملحوظا خلال الفترة الماضية.



وأضاف عبد السلام، أن تطور الصناعة شجع منتجي الملابس الجاهزة لتحسين جودة منتجاتهم، والعمل على إدخال التكنولوجيا الحديثة في الماكينات.



ونوه عن لقاء مرتقب مع جمعية الملابس الجاهزة التركية لبحث سبل التعاون وبحث الفرص المشتركة لمعرفة انواع الصناعات المغذية التي تساهم في توفير الخامات الأزمة للصناعة

وأكد على أهمية التعاون المصري التركي، نظرا للأطر الاستراتيجية التي تربط بين البلدين في عدة مجالات ومنها الصناعة.