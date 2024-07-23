غرفة صناعة الملابس تعلن تفاصيل إطلاق المعرض الدولى لماكينات تصنيع الملابس والمنسوجات

كتب إسلام سعيد

تعقد غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات وغرفة الصناعات النسيجية وغرفة صناعة الجلود والمجلس التصديري للملابس الجاهزة مؤتمرا حول إطلاق المعرض الدولي لماكينات تصنيع الملابس والمنسوجات وإعلان جميع تفاصيل المعرض المقرر عقده شهر ديسمبر القادم وبالتعاون مع غرفتي KOMID وTEMSAD بتركيا.

ويشارك في الملاقي التحضيري للمعرض الدولي لماكينات تصنيع الملابس والمنسوجات ممثلين لقرابة مائة شركة من الشركات الرائدة في القطاع وكذلك ممثلين لعدد من الجهات الحكومية المعنية بملف صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة .

وأشار الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات ، إلي تطور علاقات التعاون بين الجانبين المصري والتركي في قطاع الملابس و النسيج، متوقعاً مشاركة دولية واسعة في هذا المعرض والذي يجسد المكانة الاقليمية الدولية لمصر و المميزات التنافسية التي تقدمها الدولة للنهوض بالقطاع.

وأشار إلي أن الملتقي يمثل فرصة ملائمة لعرض الفرص الاستثمارية في قطاع التصنيع كما يعتبر أحد أهم المعارض والملتقيات في قطاع تصنيع الماكينات التي تهم القطاع.