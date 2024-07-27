الفيوم تجرى قرعة علنية لـ155 سيارة أجرة للقضاء على الزحام فى المواقف

الفيوم - رباب الجالى

أعلنت محافظة الفيوم، عن إجراء قرعة علنية لـ 30 سيارة مينى فان تعمل فى مركز ومدينة سنورس و125 قرعة لـ 125 سيارة على مختلف الخطوط فى جميع أنحاء المحافظة، مؤكدة أن القرعة ستجرى على 30 سيارة فى سنورس منها 10 سيارات فى خط واحد ومثلها فى خد 2 و10 سيارات فى خط 3 .



كما أعلنت المحافظة عن إجراء القرعة على 125 سيارة ميكروباص للعمل على جميع الخطوط بالمحافظة بواقع 20 سيارة للعمل على خط الفيوم – كوم اوشيم و20 سيارة خط جردو- اطسا و10 سيارات لـ خط الاعلام- الفيوم وخط الكعابى – الفيوم 10 سيارات و5 سيارات لخط اللاهون – الفيوم ومثلها لخط الفيوم- أبوكساة و10 سيارات لخط الفيوم- سنهور و5 سيارات لخط دار السلام – الفيوم مباشر و10 سيارات لخط سنورس – بيهمو – منشاة عبد الله- الفيوم- الجامعة و5 سيارت لخط تطون –اطسا –الفيوم و20 سيارة لخط الفيوم- قرية طبهار و5 سيارات لخط الفيوم- سنهور –منشاة السادات –مباشر.

ووضعت المحافظة عددا من الشروط لمن يدخل القرعة لهذه السيارت والذى سيجرى التقديم لها الكترونيا إعتبارا من اول اغسطس القادم ولمدة 15 يوما من بينها أن تكون السيارة موديل 2021 ومابعدها وأن لايتم التنازل أو بيع السيارة قبل مرور 3 سنوات على الترخيص وانه يجوز استبدال خط السيارة بخط آخر بعد موافقة الإدارة العامة للنقل الجماعى والمواقف بالمحافظة وسداد الرسوم المقررة ويمنح الفائز بالقرعة مدة شهر لإنهاء الترخيص، كما ستتم القرعة على 9 سيارات احتياطى فى حالة عدم استطاعة أي من الفائزين الأساسيين إنهاء إجراءات الترخيص خلال المدة المقررة.