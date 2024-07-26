محافظ الفيوم يشدد على إزالة التعديات على مجارى مياه الرى

الفيوم رباب الجالي

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إجتماعاً بديوان عام المحافظة، مع أمناء روابط الري، لمناقشة مقترحاتهم، وتلقى مطالبهم، وبحث شكواهم بشأن توفير مياه الري، مشدداً أن المحافظة تعمل بالتنسيق المشترك لإزالة كافة التعديات والتصدى للمارسات الخاطئة على مياه الري، للحفاظ على مقننات مياه الري ووصولها لمستحقيها بمختلف زمامات وأحواض المحافظة.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، والمهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة الموارد المائية والرى، والمهندس خالد عبد الظاهر عبد الرحمن أمين صندوق الاتحاد العام لروابط مستخدمي مياه الري على مستوى الجمهورية، أمين روابط مستخدمي مياه الري بالفيوم، ومديري عموم الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة، وأمناء روابط هندسة الري على مستوى المحافظة.



شدد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع على سرعة إزالة التعديات على مياه الري، بمختلف الأبحر والمجاري المائية بشتى أنحاء المحافظة، مع مصادرة ماكينات رفع مياه الري، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين، بجانب تكثيف الحملات المشتركة من مسئولي مجالس المدن والوحدات المحلية، ومسئولي الري ورجال الشرطة، للتصدى للمارسات الخاطئة على مياه الري.



وأكد المحافظ، على أنه من حق الفلاحين وأصحاب الأراضي الزراعية التى لها مقننات مائية، أن تصل المياه إلى أراضيهم، حفاظاً على محاصيلهم الزراعية، مشيراً إلى أن الفيوم بطبيعتها محافظة زراعية، وتتسم بزراعة كافة المحاصيل الحقلية والبستانية، لتنوع تربتها وتميز بيئتها، وهو ما يستلزم العمل الجاد لوصول مياه الري للنهايات، حفاظاً على الرقعة الزراعية بها.



كما أكد محافظ الفيوم، أنه لا أحد فوق القانون، وسوف يتم التعامل بكل حسم حيال كل من تسول له نفسه التعدي على مياه الري، أو اغتصاب حق لا يملكه، مؤكداً على دور روابط مستخدمي مياه الري بالمحافظة، في التعاون البناء والمثمر للحد من أية ممارسات خاطئة على مياه الري، بإلقاء المخلفات بها أو سرقتها، وكذا الحفاظ على الأراضي الزراعية التى هى بالأساس المورد الرئيس لكثير من مواطني الفيوم.



ومن جهتهم، قدم أمناء روابط مستخدمي مياه الري بالفيوم، وأمين صندوق الاتحاد العام لروابط مستخدمي مياه الري على مستوى الجمهورية، التهنئة للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتجديد ثقة القيادة السياسية واستمراره محافظاً للفيوم لفترة ثانية، كما قدموا التهنئة للدكتور محمد التوني نائب المحافظ، بثقة القيادة السياسية بتوليه نائباً لمحافظ الفيوم، مشيرين إلى أهمية العمل من خلال التنسيق مع محافظة الفيوم، للتصدى لكافة الممارسات الخاطئة على مياه الري.



كما استعرض، أمناء روابط مستخدمي مياه الري بالفيوم، عدداً من المقترحات والمطالب والشكاوى شملت، مراجعة أرضي الظهير الصحراوي يسار بحر الغرق بنطاق مركزي إطسا ويوسف الصديق، وكذلك أراضي الظهير الصحراوي يمين بحر وهبة بنطاق مركزي الفيوم وطامية، للتأكد من التعديات على مياه الري بتلك المناطق، وكذلك العمل على وصول مياه الري بنهايات ترعة الجرجبة بإطسا، ونهايات ترعة الجمهورية بطامية، والعمل على تكثيف حملات إزالة التعديات على مياه الري ومصادرة ماكينات الرفع المستخدمة.



