اليوم السابع
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السبت، 27 يوليو 2024 07:45 م
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السيطرة على حريق سيارة نقل أعلى الطريق الدائرى .. صور

السبت، 27 يوليو 2024 07:01 م
السيطرة على حريق سيارة نقل أعلى الطريق الدائرى .. صور الحريق قبل إخماده
كتب عبد الرحمن سيد - رباب الجالى

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تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة علي حريق اندلع فى سيارة نقل تحمل أجولة بالطريق الدائرى فى المعادى دون إصابات، وتحرر محضرا بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد اشتعال حريق فى سيارة نقل ما تسبب فى توقف حركة السيارات فى الطريق الدائرى، وانتقلت سيارات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين اشتعال النيران بسيارة نقل محملة بالأجوالة، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.

الحريق قبل إخماده
الحريق قبل إخماده

 

الحريق
الحريق

 

حريق السيارة
حريق السيارة

 

حريق سيارة نقل تقل اجولة
حريق سيارة نقل تقل اجولة

 

حريق سيارة
حريق سيارة

 







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