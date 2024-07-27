الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بورشة ميكانيكا فى شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق هائل شب في ورشة ميكانيكا بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق هائل شب في ورشة ميكانيكا بميدان المؤسسة بالطريق البطىء بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية دون خسائر بشرية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.