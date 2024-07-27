الأمن الفيدرالى الروسي يحبط هجمات إرهابية في داغستان

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أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية اليوم السبت، عن اعتقال ثلاثة من سكان مدينة كاسبيسك، فى داغستان خططوا لارتكاب أعمال إرهابية ضد وكالات إنفاذ القانون والكنيسة الأرثوذكسية.



وقال الأمن الروسي في بيان - أورده موقع /روسيا اليوم/ - إنه أحبط بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية، سلسلة جرائم إرهابية في أراضي جمهورية داغستان.



وأوضح أنه نتيجة للأنشطة التي تم تنفيذها في مدينة /كاسبيسك/، تم اكتشاف واحتجاز ثلاثة من السكان المحليين، وهم مواطنون روس من أتباع منظمة إرهابية دولية محظورة في أراضي روسيا، كانت لديهم نية لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية ضد وكالات إنفاذ القانون، وكذلك كنيسة أرثوذكسية في مدينة كاسبيسك.



وبحسب البيان، فقد تم العثور في أماكن إقامة المعتقلين في /كاسبيسك/ على عبوات ناسفة وأسلحة وتعليمات خاصة بتنفيذ عمليات قتالية في المناطق الحضرية والأحراش.



وأشار إلى أن المعتقلين أدلوا باعترافات، ورفعت هيئات التحقيق التابعة لهيئة الأمن الفيدرالية دعوى جنائية وتحقق فيها بموجب مواد "التحضير لعمل إرهابي" و"تنظيم جماعة إرهابية والمشاركة فيها"، و"إنتاج المتفجرات بصورة غير قانونية" من القانون الجنائي لروسيا.